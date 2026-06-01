Boca se quedó sin DT: Claudio Úbeda dejó de ser entrenador del "Xeneize" + Agregar ámbito en









La dirigencia de Boca decidió ponerle punto final al ciclo del "Sifón" como DT de Boca. Ahora, Riquelme inicia la búsqueda oficial del nuevo entrenador para el segundo semestre del año.

Boca se quedó sin DT: Claudio Úbeda dejó de ser entrenador del "Xeneize"

Este lunes por la mañana, se dio la reunión entre la dirigencia de Boca y Claudio Úbeda donde le pusieron fin a su ciclo de forma oficial. La dura eliminación de la Copa Libertadores en la fase de grupos como local fue la gota que rebalsó el vaso y sentenció a Úbeda.

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El presidente Juan Román Riquelme ya había respaldado al entrenador en su cargo, pese a las críticas de los hinchas, en numerosas oportunidades. Primero se dio tras el fallecimiento de Miguel Russo, donde asumió como interino. Luego, la más fuerte, se dio a principios de este 2026, donde lo ratificó como DT tras la eliminación ante Racing de local en el Clausura.

Aunque el vínculo finaliza formalmente a fin de mes, se acordó que el mismo será concluido en los próximos días, cerrando así su etapa como entrenador xeneize.

El paso de Úbeda por Boca estuvo marcado por la falta de resultados y por un rendimiento irregular que nunca logró consolidar al equipo. La eliminación en primera ronda de la Libertadores fue el golpe definitivo y terminó de confirmar lo que ya se venía anticipando: el ciclo estaba terminado y no seguirá al frente del equipo.

En total, Úbeda dirigió a Boca en 32 partidos oficiales y terminó su ciclo con un balance de 17 victorias, 7 empates y 8 derrotas, con 45 goles a favor y 22 en contra.

¿Quién será el nuevo entrenador de Boca? Los candidatos De esta manera, Boca inicia la búsqueda de un nuevo director técnico para encarar el segundo semestre del año. La prioridad de Juan Román Riquelme será encontrar un reemplazante que devuelva competitividad y ambición al plantel, en un momento donde el club necesita recuperar protagonismo tanto en la Copa Sudamericana como en el torneo local. Los primeros nombres que aparecen en escena como candidatos a convertirse en nuevo entrenador de Boca son: Cristian "Kily" González

Antonio "Turco" Mohamed

Néstor Lorenzo

Ricardo ZIelinski

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