Cuenta DNI: cómo ahorrar hasta $24.000 en carnicerías durante abril

Los descuentos que se aplican utilizando la billetera virtual del Banco Provincia alcanzan a rubros de consumo diario.

Los interesados pueden revisar el detalle actualizado de promociones en las redes sociales verificadas del Banco Provincia.

La billetera digital Cuenta DNI continúa realizando descuentos, que alcanzan a rubros clave del consumo diario. Los beneficios incluyen rebajas en carnicerías, granjas y pescaderías dentro de los comercios de cercanía , con un esquema que permite acumular reintegros semana a semana. El programa suma además promociones en otros rubros que amplían las posibilidades de ahorro.

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El Banco Provincia sostiene la estructura de descuentos vigente y agrega nuevas marcas dentro de las promociones especiales. Las personas usuarias acceden a rebajas durante todos los días de la semana según el rubro , situación que habilita una planificación del gasto con distintos topes y condiciones. La combinación de beneficios permite elevar el monto total de reintegros en el mes.

El esquema de comercios de cercanía concentra uno de los principales atractivos del programa:

El calendario semanal define el mejor momento para realizar compras. La distribución de días hábiles permite organizar el gasto en carne dentro de ese período , asegurando así el acceso al beneficio sin superposiciones con otros rubros. La repetición del tope cada semana habilita una acumulación mensual.

El monto total mensual surge de la suma de reintegros semanales, por lo que el beneficio puede alcanzar hasta $20.000 en el mes si se completa el tope duran te cuatro semanas , lo que convierte a este rubro en uno de los más relevantes dentro de la billetera digital.

Carnicerias.jpg FOTO NA: MARCELO CAPECE

Paso a paso para aprovechar el descuento del 35% en comercios adheridos

El programa incluye la posibilidad de combinar promociones en distintos rubros. Los descuentos en comercios de cercanía se acumulan con beneficios en librerías, farmacias, perfumerías y supermercados, según el día asignado a cada categoría.

El cronograma semanal organiza esas combinaciones:

lunes y martes: descuento en librerías

martes y miércoles: descuento en supermercados (no cadenas)

miércoles y jueves: descuento en farmacias y perfumerías

El sistema también incluye descuentos en otros rubros:

las promociones en gastronomía y locales de Full YPF ofrecen un 25% de ahorro durante sábados y domingos , con un tope de $8.000 por semana en cada caso

las ferias y mercados bonaerenses ofrecen un 40% de rebaja todos los días con tope de $6.000 semanales , al igual que los comercios en universidades adheridas

las marcas destacadas también aportan ahorro adicional con un beneficio que alcanza un 30% todos los días con un tope de $15.000 mensuales por marca, en locales como: Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano’s y Grido

cuenta dni.jpg Banco Provincia

¿Cómo alcanzar el ahorro máximo mensual en granjas y pescaderías?

El objetivo de mayor ahorro requiere una estrategia de consumo ordenada. La repetición semanal del descuento del 20% permite sostener un esquema de compras constante, con foco en alcanzar el tope de $5.000 cada semana.

El tope de reintegro es de $5.000 semanales por persona se alcanza con un consumo de $25.000. Esta promoción forma parte de los "comercios de cercanía" Banco Provincia. Y, al igual que el sector de carnicerías, llega a su tope mensual de $20.000 acumulando la totalidad semanal en cada caso.

Cuenta DNI.jpg

Requisitos y demora del reintegro: todo lo que tenés que saber antes de pagar

El acceso a los descuentos requiere operar dentro de la red de comercios adheridos. Cada beneficio aplica únicamente en locales incluidos en el programa, lo que obliga a verificar previamente la disponibilidad en cada rubro (si el local no esta adherido o no figura en la lista, no se realizará el descuento).

El reintegro se encuentra sujeto a condiciones específicas. Los topes semanales y mensuales limitan el monto a recuperar según el consumo, por lo que cada compra debe ajustarse a esos valores para alcanzar el máximo ahorro.

Si los pasos son correctos, el dinero se acredita automáticamente en la cuenta asociada dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra. Para recibirlo, es obligatorio pagar mediante QR o "Clave DNI" desde la app, respetando los días de promoción y los topes establecidos.