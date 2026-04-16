Cómo ahorrar hasta $25.000 con los descuentos de abril de Cuenta DNI

La billetera virtual dispone de varios descuentos y promociones acumulables para sus usuarios.

La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece en abril de 2026 una serie de promociones que permiten a los usuarios ahorrar hasta $25.000 en compras cotidianas. Los descuentos abarcan desde carnicerías y comercios de cercanía hasta tiendas Full de YPF, supermercados, librerías, farmacias y perfumerías , con beneficios adicionales para jubilados y pensionados.

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Con más de 10 millones de usuarios activos en la provincia de Buenos Aires, la plataforma se consolida como una herramienta clave para aliviar el impacto de la inflación en el bolsillo de los bonaerenses.

Uno de los beneficios más destacados es el 20% de descuento en carnicerías, granjas, pescaderías y verdulerías de lunes a viernes , con un tope semanal de $5.000 por persona . Este descuento se activa al pagar con la app en comercios adheridos y no requiere un monto mínimo de compra. La promoción busca fomentar el consumo en negocios de barrio y ferias locales, donde los precios suelen ser más accesibles que en grandes cadenas.

Además, en ferias y mercados bonaerenses , así como en comercios ubicados dentro de universidades, los usuarios pueden acceder a un 40% de descuento todos los días de la semana , con un tope de $6.000 semanales . Este beneficio se suma a la estrategia de Cuenta DNI para apoyar la economía local y facilitar el acceso a alimentos frescos y productos esenciales.

Los fines de semana, sábados y domingos , los usuarios de Cuenta DNI obtienen un 25% de descuento en las tiendas Full de YPF adheridas , con un tope de reintegro de $8.000 por semana . Este beneficio aplica exclusivamente en productos de tienda (como café, snacks, bebidas y artículos de conveniencia), pero no incluye combustibles .

La promoción busca incentivar el consumo en estaciones de servicio y ofrece un ahorro significativo en compras frecuentes.

Descuentos en supermercados y beneficio extra para jubilados

Canasta Basica Jubilados Mariano Fuchila

Las cadenas de supermercados adheridas mantienen descuentos durante toda la semana, aunque los porcentajes y días varían según el comercio. Jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través del Banco Provincia acceden a un 5% adicional de descuento en varias categorías, con un tope de $5.000 semanales.

Este beneficio extra se suma a las promociones vigentes y permite maximizar el ahorro en compras de mayor volumen, como las mensuales o quincenales.

Los descuentos en librerías, farmacias y perfumerías

Farmacia medicamentos.jpg Pixabay

Cuenta DNI también ofrece descuentos en otros rubros esenciales:

Librerías : 10% de descuento los lunes y martes , sin tope de reintegro. Este beneficio es acumulable con otras promociones del mismo día y aplica en locales adheridos de toda la provincia.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, también sin límite de reintegro. La promoción incluye medicamentos, productos de higiene y cosmética, y se activa al pagar con la app en los comercios participantes.

Estos descuentos permiten a los usuarios de Cuenta DNI combinar beneficios semanales y reducir significativamente los gastos en alimentos, productos esenciales y servicios. Por ejemplo, un usuario que aproveche el 20% en carnicerías, el 25% en tiendas Full de YPF y el 10% en farmacias podría ahorrar hasta $25.000 en un mes, dependiendo de sus hábitos de consumo.

Para acceder a todas las promociones, es necesario pagar con la app Cuenta DNI en los comercios adheridos. Los usuarios pueden consultar la lista completa de locales participantes y los topes de reintegro vigentes en la sección de beneficios de la aplicación o en www.bancoprovincia.com.ar.