Cuenta DNI: cómo aprovechar los descuentos en carnicerías este viernes 6 de febrero 2026

La app del Banco Provincia regresa con una nueva jornada de ahorro y los usuarios podrán obtener hasta 20% de reintegro en comercios adheridos.

Cuenta DNI suma rebajas en gastronomía, balnearios y supermercados durante febrero 2026.

Con el inicio de febrero, Cuenta DNI continua ofreciendo beneficios exclusivos para los usuarios que buscan ahorrar en sus compras diarias, tanto en los principales destinos turísticos de la Costa Atlántica como en las ciudades de la provincia.

Entre las promociones destacadas de este mes, se encuentra un 20% de descuento en comercios de cercanía, que incluye carnicerías, pescaderías y granjas adheridas.

Además, la app del Banco Provincia trae ofertas especiales en balnearios y marcas muy asociadas a la temporada de vacaciones de verano y a las salidas en familia o con amigos.

cuenta dni Así es el descuento en comercios de cercanía en febrero 2026 Durante todos los viernes de febrero 2026, los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a un 20% de descuento en comercios de cercanía, incluyendo carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. El beneficio tiene un tope de reintegro de $5.000 por persona por semana, que se alcanza con consumos de $25.000.

La promoción es válida únicamente para pagos realizados con dinero en cuenta en la app, mediante las funciones de “Pagar QR”, “Clave DNI” o “Link de pago” en terminales POSNET o PayWay. No rige para operaciones hechas por “Transferencia”, “Envío de dinero” ni mediante códigos QR de otras billeteras digitales.

La devolución se verá reflejada en los movimientos de la plataforma dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra, y la promoción está destinada exclusivamente al consumo familiar. Para saber qué comercios participan, los clientes pueden consultar el sitio web oficial del Banco Provincia, donde figura el listado completo. cuenta-dni-portada.jpg Cuenta DNI: todos los descuentos de febrero 2026 Marcas destacadas del verano : obtené un 25% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $10.000 por semana por firma. Incluye comercios adheridos de: Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas. También los balnearios: El Calamar Loco, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje.

FULL YPF : aprovechá hasta 25% de descuento todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos. El tope de reintegro es de $8.000 por semana. Tené en cuenta que la promoción no aplica para la compra de combustibles.

Supermercados : hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. Para conocer el listado completo de firmas adheridas y sus respectivos reintegros, visitá el sitio web oficial de Cuenta DNI.

Gastronomía : 25% de ahorro en comercios adheridos todos los sábados y domingos de enero 2026. El tope de reintegro es de $8.000 por persona. Al igual que el anterior, ingresá al sitio web de Cuenta DNI para conocer el listado completo de los locales participantes.

Ferias y mercados bonaerenses : aprovechá hasta un 40% de descuento todos los días. El tope de reintegro es de $6.000 por semana.

Universidades : obtené hasta 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. El tope de reintegro es de $6.000 por semana.

Librerías : 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.