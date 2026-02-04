Cuenta DNI en febrero 2026: cuándo hay descuento en carnicerías + Seguir en









La billetera digital del Banco Provincia renueva en febrero su esquema de beneficios

Un beneficio que apunta a sostener el consumo local y a generar previsibilidad en el uso de la billetera digital. Banco Provincia

Cuenta DNI continua con los beneficios vigentes en comercios de cercanía en sintonía con el aumento del consumo típico de la temporada de verano. La mayor circulación se da en barrios, centros comerciales a cielo abierto y localidades turísticas.

El esquema de reintegros de los días viernes -enfocado a carnicerías- permite ordenar las compras semanales y aprovechar el mayor movimiento comercial de febrero.

Cuenta DNI nuevo logo Cuenta DNI: descuento en comercios y carnicerías El esquema de beneficios de Cuenta DNI mantiene en febrero el descuento destinado a carnicerías, granjas, pescaderías y comercios de barrio adheridos. La promoción se aplica todos los viernes y ofrece un 20% de ahorro, con un tope de reintegro de $5.000 por jornada, monto que se alcanza con consumos de hasta $25.000.

Este beneficio permite acumular un ahorro mensual de hasta $20.000, ya que el calendario de febrero incluye cuatro viernes. La promoción se encuentra vigente en toda la provincia de Buenos Aires y forma parte de las políticas del Banco Provincia orientadas a sostener el consumo en los negocios de cercanía.

Cuenta DNI.jfif Todos los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026 El detalle completo de los descuentos incluye:

Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de $10.000 por semana y por marca, en locales gastronómicos y balnearios adheridos. Full YPF: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos, con tope semanal de $8.000. No aplica para combustibles. Supermercados: descuentos en cadenas adheridas durante los siete días de la semana. Universidades bonaerenses: 40% de ahorro todos los días en comercios adheridos, con tope semanal de $6.000. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.