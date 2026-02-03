¡Febrero a puro ahorro! Estos son todos los descuentos activos de Cuenta DNI en enero 2026 + Seguir en









La billetera del Banco Provincia renueva sus promociones para las compras diarias, salidas y consumos en distintos rubros del territorio bonaerense.

Cuenta DNI ofrece grandes descuentos en febrero 2026.

Cuenta DNI, la aplicación del Banco Provincia, suma nuevas ventajas en este verano para quienes pagan desde el celular. Con una agenda llena de propuestas, la herramienta cuenta con rebajas pensadas para el consumo diario y también para quienes recorren las zonas turísticas.

Durante el mes de febrero del 2026, los beneficios alcanzan a comercios chicos, grandes cadenas y espacios muy usados en vacaciones. El esquema de descuentos y ofertas se ordena por días y rubros, por lo que se puede planificar las compras con anticipación y reducir los gastos.

Cuenta DNI nuevo logo Uno por uno: los descuentos de Cuenta DNI para febrero 2026 Las tiendas de cercanía, como carnicerías, granjas y pescaderías adheridas ofrecen un 20% de reintegro cada viernes, con un límite semanal de $5.000. Como el mes tiene cuatro semanas, el reintegro total es de $20.000.

En ferias y mercados bonaerenses, el beneficio sube al 40% todos los días. El tope semanal es de $6.000. Este mismo porcentaje rige para locales ubicados dentro de universidades de la provincia, que además tienen el mismo límite semanal.

La gastronomía también suma una propuesta destacada. Los fines de semana, bares y locales de comida permiten ahorrar hasta $8.000, según el consumo realizado. A esto se le agregan acuerdos con heladerías y balnearios, que ofrecen un 25% de reintegro diario. En estos casos, el límite es de $10.000 por semana y por comercio adherido.

Otros rubros mantienen beneficios fijos. Las librerías aplican un 10% de descuento los lunes y martes, sin límite. Farmacias y perfumerías replican ese porcentaje los miércoles y jueves, también sin tope. En locales Full YPF adheridos, hay un 25% de reintegro los sábados y domingos, con un máximo semanal de $8.000, válido solo para compras dentro del shop. Lo descuentos en supermercados con Banco Provincia en febrero 2026 Las grandes cadenas tienen días específicos para sus rebajas: En Dia%, los lunes hay un 20% de descuento , con un reintegro diario de hasta $8.000.

En Nini Mayorista se ofrece un 15% los martes , con un límite de $20.000 por día y persona.

Carrefour mantiene un 10% los miércoles en todas sus sucursales, incluidas las express y maxi, bajo la misma modalidad. Toledo también tiene un 20% ese mismo día, sin límite.

En Chango Más se aplica un 15% los jueves, sin tope y con devolución inmediata. También hay acuerdos con supermercados del interior bonaerense. En estas cadenas, el descuento es del 15% los martes y miércoles, con un tope semanal de $6.000.