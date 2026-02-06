La abogada argentina detenida en Brasil fue trasladada a una comisaría

Agostina Páez sigue retenida en Brasil tras una causa que la involucra en "injurias raciales" por dichos racistas contra un mozo. La medida responde a la prisión preventiva emitida por la justicia brasileña.

Paéz enfrenta una causa por "injurias raciales" por sus dichos contra un mozo.

La abogada argentina Agostina Páez , retenida en Brasil tras una causa de injurias raciales en su contra, fue trasladada a una comisaría. La medida responde a la orden de prisión preventiva emitida por la justicia brasileña.

La joven santiagueña, retenida con tobillera electrónica, compartió en las últimas horas cómo se sentía ante la situación y confesó: “Estoy desesperada, estoy muerta de miedo”. La abogada explicó que recibió la notificación de una orden de prisión preventiva por “peligro de fuga” , pese a que está controlada.

Además, detalló que se encuentra “a disposición de la justicia desde el día uno” y recalcó que "se están vulnerando todos sus derechos". Por último, agregó: "Hago este video para que se haga eco de la situación que estoy pasando".

Páez se encontraba con una tobillera electrónica mientras pasaba sus días en el departamento en el que cumplía el encierro. Ahora, la Justicia decidió trasladarla a una comisaría luego de emitir la orden de detención.

La información fue confirmada por TN y detallaron que se desconoce aún si el lugar físico será una alcaldía, cárcel común o dependencia policial . Su familia y abogado intentaron entablar contactos diplomático, a modo de evitar la prisión o aliviar la situación, pero no tuvieron éxito.

La Justicia de Brasil ordenó la detención de la abogada argentina acusada de gestos racistas

La justicia de Brasil ordenó detener este jueves a la abogada argentina Agostina Páez, luego de que hiciera gestos racistas contra empleados de un bar en Ipanema Brasil. La mujer de 29 años utilizaba tobillera electrónica para impedir que escapará del país, mientras se resolvía su situación judicial y ahora, fue detenida de manera preventiva.

A pesar de la tobillera, el Ministerio Público Fiscal de Rio de Janeiro temía un posible "riesgo de fuga" por lo que se terminó solicitando que fuera detenida. Por otro lado, la defensa de Páez comprende que se trata de “una medida exagerada, ya que Agostina siempre estuvo a derecho y a disposición cada vez que la llamaron”.

Días atrás, Páez mostró arrepentimiento del hecho y además, dialogó con su padre, el empresario santiagueño Mariano Páez, a quién le dijo que tiene miedo de que la maten, más allá de que se siente “abandonada y desamparada por (su) país”.