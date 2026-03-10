SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

10 de marzo 2026 - 12:00

Cuenta DNI: qué descuentos se pueden aprovechar este martes 10 de marzo

La billetera virtual mantiene descuentos en librerías, supermercados, ferias y universidades para quienes paguen con la app: conocé como aprovecharlos.

Los descuentos se aplican pagando con QR o Clave DNI en comercios adheridos.

La billetera virtual Cuenta DNI, del Banco Provincia, mantiene durante marzo distintas promociones para quienes paguen con la aplicación en comercios adheridos. Este martes 10 de marzo los usuarios pueden acceder a descuentos en librerías, supermercados, ferias y comercios de universidades.

Los beneficios forman parte del programa de promociones que el banco ofrece durante todo el año para incentivar el consumo y permitir que los usuarios ahorren en compras cotidianas. Para acceder a los descuentos es necesario pagar mediante QR, Clave DNI o pago con saldo en cuenta desde la aplicación.

Los reintegros se acreditan automáticamente en la cuenta bancaria vinculada a la app dentro de los días posteriores a la compra.

Compras Online

Qué descuentos hay con Cuenta DNI este martes

Según la página oficial del Banco Provincia, este martes 10 de marzo se pueden aprovechar distintos beneficios en rubros específicos. Entre las promociones vigentes se destacan:

  • Librerías adheridas: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

  • Supermercados adheridos: 15% de descuento los martes y miércoles en algunas cadenas y comercios participantes, con tope semanal de devolución.

  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días con un tope de reintegro de $6.000 por semana.

  • Comercios dentro de universidades: 40% de descuento todos los días con tope semanal de $6.000.

Estos beneficios pueden combinarse con promociones específicas de algunos comercios adheridos, siempre que se pague utilizando la aplicación.

Cómo acceder a los descuentos de Cuenta DNI

Para aprovechar las promociones es necesario cumplir algunos requisitos básicos:

  • Tener la app Cuenta DNI instalada en el celular.

  • Contar con saldo disponible en la cuenta bancaria vinculada.

  • Pagar mediante QR o Clave DNI en comercios adheridos.

Cuenta DNI es una billetera digital gratuita que permite realizar pagos, transferencias y acceder a promociones exclusivas del Banco Provincia.

