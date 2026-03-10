Inter Miami invierte u$s80.000.000 por temporada para retener a Lionel Messi

Jorge Más, copropietario de la franquicia de la MLS, confirmó que el argentino embolsa ese dinero anualmente entre sueldo, derechos y compensaciones, aunque aseguró que “vale cada centavo”. Además, el rosarino se mantiene en lo más alto del fútbol mundial de acuerdo al último informe del CIES.

Inter Miamii invierte entre u$s 70.000.000 y u$s 80.000.000 anuales para mantener en su plantel a Lionel Messi quien, según el CIES, sigue mandando en el rankng como l mejor jugador a nivel mundial.

Jorge Más, copropietario del Inter Miami de la MLS , aseguró que Leo Messi recibe alrededor de u$s80.000.000 entre sueldo, derechos y compensaciones, después de renovar el año pasado por tres temporadas hasta 2028.

“Le pago a Messi, cada centavo que vale, pero son entre u$s70.000.000 y 80.000.000 al año, en todos los aspectos ”, aseguró el empresario, quien agregó que contar con jugadores de ese nivel exige patrocinadores de talla mundial.

Más dijo que los patrocinios y otros acuerdos comerciales, representan alrededor del 55% de los ingresos del club . Mientras que los derechos de transmisión, que generan más de la mitad de los ingresos de muchas franquicias estadounidenses, representan solo el 2% para Inter Miami.

Los datos oficiales del Sindicato de Jugadores de la MLS correspondientes a la temporada 2024-2025 ubicaron a Messi en el primer lugar del ranking salarial, con u$s 20.400.000 , repitiendo la posición que ya ocupó la temporada anterior. Messi no solo ocupa la primera posición en esta selecta lista , sino que también es líder, por tercer año consecutivo, en venta de camisetas. El argentino lidera la lista de camisetas más vendidas de la MLS, seguido de su compañero Luís Suárez.

Desde su llegada en el verano de 2023 , el “efecto Messi” ha resultado extraordinario sobre las fnanzas del club. Los ingresos del Inter Miami pasaron de u$s56.000.000 lo que convirtió a la franquicia en la más valorada de la MLS, que se la estima entre u$s1.450.000.000 y u$s1.350.000.000.

La propiedad del club, encabezada por David Beckham y los hermanos Jorge y José Mas, ha transformado al equipo en una de las marcas deportivas más poderosas del país.

Inter Miami cuenta con una profunda estrategia digital, actúa como un media company, lo que le ha llevado a estar en el top 3 de clubes deportivos en Estados Unidos en redes sociales: cuenta con 17,600.000 de seguidores en Instagram, 12.000.000 de followers en TikTok y ha sido el segundo equipo del Mundial de Clubes 2025 con mayor promedio de vistas por publicación, tan sólo por detrás de Real Madrid CF.

Messi sigue siendo líder a nivel Mundial según el CIES

El magnetismo de Lionel Messi no pasa únicamente por lo comercial. Desde que Lionel Messi abandonó Europa hace dos años y medio (su último equipo fue el PSG), se mantiene en lo más alto del fútbol mundial de acuerdo al último informe del CIES (Centro Internacional de Estudios del Deporte) en el que analizó a futbolistas de 67 ligas de diferentes partes del planeta en los últimos 365 días.

Con 37 goles y 22 asistencias, el capitán de Inter Miami y de la Selección Argentina es el jugador que más goles produjo en el último periodo, superando por diecisiete tantos a su competidor más cercano: Harry Kane (35 goles y 7 asistencias). En tercer lugar se encuentra el francés Kylian Mbappé con 41 contribuciones entre goles y asistencias con el Real Madrid en LaLiga.

En tanto, el delantero del FC Barcelona Lamine Yamal conquistó 18 goles y 11 asistencias en LaLiga durante el último año, ubicándose así 24 puestos más abajo que Messi en esta clasificación.

El análisis del CIES incluye un parámetro que ajusta el nivel según la dificultad de cada liga donde participan los futbolistas y, bajo este filtro, Lionel Messi, igual, además de ser la estrella de la Major League Soccer de los Estados Unidos, se coloca en la cima con una calificación de 66,3 puntos totales en el ranking mundial.

Comparación con Cristiano Ronaldo

Cuando se trata de Lionel Messi, no se lo puede dejar de comparar con Cristiano Ronaldo. El portugués figura con 31 goles (29 propios y 2 asistencias) en la lista confeccionada por el CIES. A sus 41 años el Bicho sigue demostrando una vigencia envidiable en el Al Nassr de la Liga Pro Saudí, pero sus números quedan lejos de la producción ofensiva que ostenta el 10 del Inter Miami.