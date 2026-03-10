Donald Trump amenazó nuevamente al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí: "No creo que pueda vivir en paz"

El presidente de Estados Unidos volvió a cuestionar la designación de Mojtaba Jameneí y puso en duda un posible diálogo entre Washington y Teherán.

Donald Trump volvió a amenazar al sucesor de Alí Jameneí, su hijo Mojtaba, tras su designación como nuevo líder supremo de Irán

Las declaraciones del líder republicano se produjeron días después de la confirmación de Mojtaba Jameneí como sucesor de su padre, el fallecido ayatolá Alí Jameneí. Trump volvió a expresar su rechazo al nombramiento y reiteró que el nuevo dirigente necesitaría su aprobación para sostener su autoridad.

El mandatario estadounidense incluso puso en duda la estabilidad del nuevo líder supremo. “No creo que pueda vivir en paz” , afirmó durante una entrevista con la cadena Fox.

Trump también había advertido previamente que el sucesor elegido por el sistema político iraní debería contar con el respaldo de Washington para consolidarse en el poder. “Si no la obtiene, no durará mucho” , sostuvo en una entrevista con ABC News.

A pesar del tono crítico, el presidente estadounidense dejó abierta la posibilidad de un eventual acercamiento diplomático. “Podría estar dispuesto a dialogar con Irán, pero esto dependería de las condiciones” , explicó.

La respuesta de Irán y el apoyo de Israel

Las declaraciones de Trump generaron una reacción inmediata desde Irán. El ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, rechazó de forma tajante cualquier intento de intervención extranjera en la política interna del país.

“No permitimos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos. Es responsabilidad del pueblo iraní elegir a su nuevo líder”, afirmó el canciller durante una entrevista con el programa Meet the Press de NBC.

Posteriormente, en diálogo con PBS News, el funcionario fue aún más contundente respecto a la posibilidad de negociaciones con Washington. “No creo que hablar con los estadounidenses siga estando en nuestra agenda”.

Para Araqchi, la designación de Mojtaba Jameneí demuestra que Estados Unidos e Israel fracasaron en su intento de impulsar un cambio de régimen en Irán. Según sostuvo, ambos países pensaron que podrían obtener una victoria rápida.

“Pensaron que, en dos o tres días podrían lograr un cambio de régimen, una victoria rápida y clara, pero fracasaron. No lograron sus objetivos al principio, y ahora, después de 10 días, creo que no tienen rumbo”, declaró el lunes por la noche.

La postura de Benjamin Netanyahu ante la ofensiva de EEUU

En paralelo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, defendió la ofensiva conjunta con Estados Unidos iniciada el 28 de febrero y aseguró que la operación aún continúa. “No hay duda de que, con las acciones tomadas hasta ahora, estamos quebrando sus huesos, y todavía no terminamos”, afirmó.

Desde Teherán, el jefe de seguridad iraní Ali Larijani también respondió a las amenazas de Washington y minimizó el impacto de las advertencias estadounidenses. “Irán no teme a sus amenazas vacías. Ni siquiera aquellos más poderosos que ustedes podrían eliminar a la nación iraní”, sostuvo.