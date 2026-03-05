Marzo de superahorro en un supermercado: descuentos y reintegros todo el mes + Seguir en









La cadena renueva beneficios para compras presenciales con billeteras y tarjetas sin contacto.

Sin límite de ahorro, la propuesta se posiciona como una manera de distribuir el gasto en el inicio del mes.

Durante marzo el supermercado Coto propone dos promociones que apuntan a aliviar el gasto en alimentos, bebidas y artículos de consumo masivo. Las propuestas están vigentes en sucursales físicas y se activan a mitad de semana con distintos medios de pago digitales.

La estrategia apunta a usuarios de billeteras virtuales y a quienes operan con tarjetas Visa desde el celular, ampliando el universo de clientes que pueden acceder al beneficio. Con un descuento automático sin necesidad de esperar reintegros por parte de la entidad bancaria.

consumo comercio ventas alimentos inflacion supermercados precios.jpg Depositphotos Topes de devolución actualizados, porcentajes vigentes Existen dos alternativas vigentes de ahorro que se dividen en dos días de la semana, cada una con condiciones específicas:

Martes Funciona mediante pago con código QR a través de MODO o de la app bancaria. El descuento alcanza al total del ticket sin segmentación por rubros, lo que incluye carnes, vinos y bebidas que suelen quedar afuera de otras promociones. Para acceder, se deben cumplir las siguientes condiciones:

20% de reintegro sobre el total de la compra presencial.

Tope de devolución de $25.000 por banco por mes.

Compra mínima exigida de $60.000 por ticket.

Medio de pago exclusivo: QR con MODO o app bancaria.

No válido para transferencias ni tarjetas American Express. El tope de $25.000 por banco permite multiplicar el beneficio si el cliente opera con más de una cuenta, optimizando el rendimiento del gasto. De esta manera, una compra de $125.000 permite alcanzar el reintegro máximo establecido para cada institución.

Jueves Se aplica mediante tecnología NFC con tarjetas Visa Débito o Prepaga desde el celular, utilizando Apple Pay, Google Pay o MODO Contactless. En este caso el descuento se aplica en el momento del pago y no posee tope máximo de devolución. Sin embargo, existen exclusiones en algunos productos de almacén y bebidas. Las condiciones vigentes para los jueves son: 30% de descuento aplicado en línea de caja.

Sin tope de reintegro.

Pago obligatorio con Visa Débito o Prepaga vía celular.

Exclusiones en determinados artículos de almacén y bebidas. Con ambas alternativas activas durante todo marzo, los consumidores pueden organizar sus compras estratégicamente y cuidar el bolsillo.

