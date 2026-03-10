El nuevo streaming del CONICET: el "Gran Hermano" de un pichón de águila Coronada + Seguir en









Instalan cámaras en La Pampa para vigilar en tiempo real el crecimiento del 'Yupanqui', la especie en riesgo crítico de extinción.

Este proyecto estará disponible en el canal de YouTube de CECARA.

El CONICET y el Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA) dieron inicio al nuevo streaming. La transmisión mostrará el crecimiento de un pichón de águila coronada, la especie en peligro de extinción, ubicado en La Pampa.

Este proyecto, disponible en el canal de YouTube de CECARA, busca conectar a la sociedad con la naturaleza a través de un esfuerzo logístico sin precedentes. Allí contaron que "en un esfuerzo logístico sin precedentes, un equipo de científicos y voluntarios ha logrado romper las barreras de la distancia para conectar a la sociedad con la naturaleza más pura".

Con menos de mil ejemplares adultos repartidos entre Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay, el águila coronada lucha contra la extinción. A través de este streaming, se puede observar al pichón en pleno desarrollo: desde sus sesiones de alimentación hasta sus primeros intentos por fortalecer las alas frente a las ráfagas del caldenal.

Según indicó el equipo de CECARA, lograr la transmisión fue consecuencia de varios desafíos técnicos. El personal tuvo que cargar a pie paneles solares, baterías y antenas a través de terrenos arenosos y de difícil acceso. Gracias a este despliegue logístico, lograron dotar de energía e internet a un nido remoto en medio del monte, garantizando un monitoreo las 24 horas sin alterar la tranquilidad del ave.

VIDEO CONICET La transmisión mostrará el crecimiento de un pichón de águila coronada, especie en peligro de extinción.

