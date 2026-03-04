Cómo conseguir un 40% de descuento en útiles escolares durante marzo 2026 + Seguir en









Una cadena de supermercados de primera línea ofrece descuentos de hasta un 40% en útiles escolares.

La campaña estará vigente por tiempo limitado y busca concentrar en un solo lugar todo lo necesario para afrontar el nuevo ciclo lectivo con mejores condiciones de financiación y ahorro. Freepik.

La vuelta a clases representa cada año un fuerte impacto en el presupuesto de las familias argentinas. El inicio del ciclo lectivo obliga a reorganizar gastos y afrontar la compra de carpetas, mochilas, indumentaria y dispositivos tecnológicos, en un contexto donde cada peso cuenta.

Frente a este escenario, la cadena de supermercados Coto lanzó una campaña especial por el regreso a clases, con promociones y facilidades de pago tanto en sus sucursales físicas como en su tienda online. La disponibilidad de productos puede variar según el stock que llega desde otras sucursales o desde el depósito central, por lo que en algunos casos puede ser necesario consultar más de una vez hasta encontrar el artículo buscado.

mochila escuela clases utiles Freepik.es Las ofertas de Coto en útiles escolares para el regreso a clases La propuesta incluye descuentos de hasta el 40% en artículos de librería seleccionados, como cuadernos, repuestos de hojas, carpetas y elementos de escritura.

Además, se habilitó la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés con tarjetas adheridas, una herramienta clave para distribuir el gasto que suele concentrarse entre febrero y marzo. En otros rubros, las promociones también son destacadas:

Mochilas y viandas con rebajas cercanas al 30%.

Indumentaria escolar básica, como guardapolvos y calzado, con descuentos del 20%. El sector de electro y tecnología también forma parte de la campaña. Ante la creciente digitalización de las tareas escolares, se incluyeron notebooks, tablets e impresoras con planes de financiación de hasta 12 cuotas sin interés, según el producto y el medio de pago.

Las promociones no se limitan a los locales físicos. A través de la plataforma digital de la compañía es posible acceder a ofertas exclusivas, consultar el catálogo completo, verificar stock y coordinar envíos a domicilio. Además, quienes forman parte del programa de fidelización de la cadena pueden acceder a descuentos adicionales y beneficios especiales, junto con la posibilidad de revisar compras anteriores y programar entregas. La campaña estará vigente por tiempo limitado y busca concentrar en un solo lugar todo lo necesario para afrontar el nuevo ciclo lectivo con mejores condiciones de financiación y ahorro.

