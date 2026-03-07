Llegó marzo y este supermercado tiene 2 promociones imperdibles + Seguir en









La reconocida cadena cuenta con rebajas usando billetera virtual o tarjeta, disponibles para las compras en sucursal.

Esta cadena de supermercados ofrece grandes promociones en el tercer mes del año. FreePik.es

Llegó marzo y con él, viene la vuelta a clases, lo que apreta el bolsillo de muchas familias. Es por eso que los ahorristas organizan sus compras con más cuidado y buscan alternativas que le permitan gastar menos en alimentos y artículos de uso diario.

Es por eso que algunas cadenas cuentan con beneficios especiales para quienes pagan con determinados medios digitales. Una de ellas es Coto, que durante este mes mantiene dos campañas de ahorro que se pueden aprovechar en distintos días de la semana.

COTO.jpg Las grandes promociones de Coto en marzo 2026 La primer propuesta se da los días martes y se aplica mediante la billetera virtual MODO. Este beneficio ofrece un reintegro del 20% sobre el total del ticket de compra. La promoción incluye alimentos, bebidas de marcas reconocidas y hasta cortes de carne.

Para acceder a esta devolución, el cliente debe pagar mediante código QR desde la aplicación o desde la app bancaria vinculada. El monto mínimo del ticket es de 60.000 pesos y el reintegro tiene un límite de 25.000 pesos por mes y entidad financiera.

El segundo beneficio aparece los jueves y funciona con tarjetas Visa que admiten pagos contactless. En este caso, el descuento alcanza el 30% y se aplica directamente en la caja al momento de abonar.

Para acceder a esta promoción, el cliente debe pagar con el celular mediante sistemas compatibles con tecnología NFC. Entre las opciones disponibles se encuentran Apple Pay, Google Pay y MODO, vinculados a una tarjeta Visa débito o prepaga. Este beneficio no establece un límite máximo de devolución. Muchos consumidores aprovechan esta promoción para adquirir artículos de limpieza, perfumería o alimentos que sí participan en la promoción. Como el descuento se aplica en la caja, el reintegro aparece instantáneamente en el total a pagar.

