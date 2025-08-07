Cuenta DNI volvió a sumar un sábado a los descuentos en carnicerías: cuándo serán las promociones de agosto 2025







La billetera virtual de Banco Provincia incluye un sábado a los días de descuentos en comercios con Cuenta DNI para el octavo mes del año.

Conocé cuáles son las fechas que no tenes que perderte este mes.

Llega agosto y Cuenta DNI tiene grandes anuncios para sus usuarios. En un principio, el beneficio de los viernes que aplicaba para comercios de alimentos adheridos, ahora se extiende a todos los rubros, incluyendo Pet shops, farmacias, ferreterías, librerías comerciales, etc.

En adición a lo anterior, el tope de reintegro semanal ahora es de $4.000. Esto permitirá ahorrar hasta $16.000 todos los meses. Y en agosto en particular como hay 5 viernes, el ahorro podrá alcanzar los $20.000.

Carnicerías Carnicerias Pollo Mariano Fuchila Cuenta DNI: cómo es el descuento en carnicerías Con esta nueva tanda de novedades, Cuenta DNI sigue sumando beneficios para los usuarios. En esta ocasión, se suman dos fechas clave especialmente pensadas para facilitar el ahorro en alimentos frescos y de primera necesidad.

Es una promoción que aplica a carnicerías, granjas y pescaderías adheridas al programa, permitiendo a las familias acceder a productos de calidad con reintegros que ayudan a sobrevivir el mes.

Los días seleccionados para acceder a este beneficio serán los sábados 9 y 23 de agosto, fechas en las que los usuarios podrán pagar con Cuenta DNI y recibir un porcentaje de reintegro sobre el total de la compra.

Descuentos de Cuenta DNI en agosto 2025 1. Comercios de cercanía (alimentos) Válido : Todos los viernes de agosto

Descuento : 20%

Tope de reintegro : $4.000 por persona por semana

Equivalente en compras: Hasta $20.000 semanales 2. Especial Carnicerías, Granjas y Pescaderías Válido : Sábados 9 y 23 de agosto

Descuento : 35%

Tope de reintegro : $6.000 por persona

Equivalente en compras: Hasta $17.000 3. Ferias y Mercados bonaerenses Válido : Todos los días de agosto

Descuento : 40%

Tope de reintegro : $6.000 semanales por persona

Equivalente en compras: Hasta $15.000 por semana 4. Comercios en Universidades bonaerenses Válido : Todos los días de agosto

Descuento : 40%

Tope de reintegro : $6.000 semanales por persona

Equivalente en compras: Hasta $15.000 por semana 5. Garrafas (compra y recarga) Válido : Todos los días

Descuento : 40%

Tope de reintegro : $12.000 mensuales

Equivalente en compras: Hasta $30.000 al mes 6. Librerías (Especial Vuelta al Cole) Válido : Todos los lunes y martes de agosto

Descuento : 10%

Tope de reintegro : Sin tope

Ideal para: Compras escolares, libros y útiles 7. Comercios de cercanía (no alimentos) Válido : Todos los días

Beneficio : 3 cuotas sin interés

Medio de pago: Tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas a Cuenta DNI