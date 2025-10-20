¿Sos estudiante universitario? Cuenta DNI ofrece un reintegro exclusivo para ahorrar en tus compras de octubre 2025







Pagando con el QR de la billetera virtual de Banco Provincia, los alumnos bonaerenses podrán acceder a un 40% de descuento en comercios adheridos.

Durante octubre 2025, podés acceder a un 40% de descuento todos los días en ferias y mercados bonaerenses.

Ser estudiante universitario implica muchos desafíos: largas jornadas de cursada, apuntes que no parecen tener fin y, sobre todo, la necesidad de comprar sin descuidar el bolsillo. En ese escenario, cualquier oportunidad de ahorro se vuelve una verdadera aliada.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante octubre 2025, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, lanzó un beneficio exclusivo para quienes formen parte de las instituciones bonaerenses. Esta promoción forma parte de la serie de descuentos impulsados por la app para acompañar a sus más de 10 millones de usuarios en sus gastos diarios.

Cuenta DNI octubre 2025 Cuenta DNI: descuento para estudiantes universitarios Durante octubre 2025, Cuenta DNI ofrece un 40% de descuento todos los días en los comercios adheridos de las universidades públicas y privadas de la provincia de Buenos Aires. El beneficio tiene un tope de reintegro de $6.000 por persona, equivalente a un consumo de $15.000.

El ahorro aplica en una amplia variedad de rubros dentro de los establecimientos educativos: desde bares, librerías y fotocopiadoras, hasta locales de indumentaria o kioscos. Para conocer el listado completo de los negocios, podés visitar el sitio web oficial de la entidad.

Recordá que la promoción es válida, únicamente, para transacciones realizas con dinero en cuenta en la app, mediante las funciones "Pagar QR", "Clave DNI" o "Link de pago" en terminales POSNET o PayWay. En este sentido, no rige para operaciones hechas por "Transferencia", "Envío de dinero" ni mediante códigos de otras billeteras digitales.

prestamo cuenta dni.jfif Todos los beneficios de Cuenta DNI en octubre 2025 Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. El tope de reintegro es de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

todos los días. El tope de reintegro es de por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000). Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: accedé a un 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

accedé a un los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro. Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.