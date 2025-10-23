¿Comprás en ferias? Aprovechá un beneficio exclusivo de Cuenta DNI para ahorrar en tus gastos de octubre 2025







Pagando con el QR de la app del Banco Provincia, podés acceder a un 40% de descuento en productos frescos y artesanales en mercados locales adheridos.

Durante todos los viernes de octubre 2025, podés acceder a un 20% de descuento en comercios de cercanía.

Las ferias y mercados son los mejores lugares para conseguir frutas de estación, verduras recién cosechadas, panes caseros, conservas y productos artesanales. Además, estos representan un espacio de encuentro comunitario, y comercio directo entre productores y vecinos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por ese motivo, en octubre de 2025, Cuenta DNI, la billetera virtual de Banco Provincia, suma un reintegro exclusivo para quienes eligen apoyar la economía local. Además, esta promoción permite organizar mejor el presupuesto mensual, y aprovechar al máximo los artículos frescos y de calidad a precios accesibles. ¡Descubrílo!

Cuenta DNI octubre 2025 Cuenta DNI: descuento en ferias y mercados Con Cuenta DNI, los compradores de ferias y mercados bonaerenses pueden obtener un 40% de descuento todos los días de la semana. El beneficio tiene un tope de reintegro de $6.000 por persona, equivalente a un consumo de $15.000.

Recordá que la promoción es válida, únicamente, para transacciones realizas con dinero en cuenta en la app, mediante las funciones "Pagar QR", "Clave DNI" o "Link de pago" en terminales POSNET o PayWay. En este sentido, no rige para operaciones hechas por "Transferencia", "Envío de dinero" ni mediante códigos de otras billeteras digitales.

Para conocer el listado completo de los comercios adheridos, podés visitar el sitio web oficial de la entidad.

Cuenta DNI nuevo logo Todos los beneficios de Cuenta DNI en octubre 2025 Comercios de cercanía : accedé a 20% de descuento todos los viernes . El tope de reintegro es de $4.000 por jornada, que se alcanza con $20.000 en consumos.

: accedé a todos los . El tope de reintegro es de por jornada, que se alcanza con $20.000 en consumos. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Universidades: aprovechá hasta un 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. El tope de reintegro es de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

aprovechá hasta un todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. El tope de reintegro es de por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos). Farmacias y perfumerías: accedé a un 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

accedé a un los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro. Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.