Compras con ahorro: una billetera virtual ofrece descuentos exclusivos en los principales supermercados del país







Conocé todos los beneficios disponibles para poder comprar insumos a menor precio durante este mes.

Los beneficios de Cuenta DNI se actualizan mensualemente.

El Banco Provincia ofrece una gran cantidad de descuentos para los usuarios de su billetera virtual, Cuenta DNI. Estos se convirtieron en una herramienta clave para poder ahorrar durante el mes y comprar insumos sin pagar demás, ya que la app cuenta con promociones para utilizar en distintas cadenas de supermercados de Argentina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para poder utilizar estos beneficios, los usuarios no deben ser necesariamente clientes de la entidad financiera. No obstante, deberán crear una cuenta en la aplicación, para lo que deberán registrarse, escanear sus DNI y validar su identidad a través de una fotografía.

Beneficios de Cuenta DNI en supermercados Supermercado FreePik.es Estos son todos los descuentos que los usuarios de Cuenta DNI podrán aprovechar en distintos supermercados del país:

Día: 20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por día. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $20.000.

20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por día. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $20.000. Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Algunas de las cadenas que participan son: Actual Supermercados, Autoservicio 228, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Supermercado Caseros, Supermercado San Lorenzo, Supermercados Chacabuco (sucursales Casa central y Juan XXIII).

15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Algunas de las cadenas que participan son: Actual Supermercados, Autoservicio 228, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Supermercado Caseros, Supermercado San Lorenzo, Supermercados Chacabuco (sucursales Casa central y Juan XXIII). Toledo: 20% de descuento los miércoles, sábados y domingos, sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.

20% de descuento los miércoles, sábados y domingos, sin tope de reintegro. Con devolución en el acto. Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. Con devolución en el acto.

10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. Con devolución en el acto. Chango Más: 20% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.

20% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro. Con devolución en el acto. Vital: 20% de descuento los martes con tope de reintegro de $20.000 por persona.

20% de descuento los martes con tope de reintegro de $20.000 por persona. Nini Mayorista: 20% de descuento los martes, tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales Nini Mayorista. Otros beneficios de Cuenta DNI en octubre 2025 Cuenta DNI nuevo logo Además de las promociones en las cadenas de supermercados mencionadas, también hay promociones en los siguientes rubros durante todo octubre:

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000). Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos). Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia.Sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia.Sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos.Sin tope de reintegro.

10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos.Sin tope de reintegro. Comercios de cercanía (no alimentos):3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.