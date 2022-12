UIA cuestionó al Gobierno por la coparticipación: "Las sentencias hay que respetarlas"

FUNES DE RIOJA1200.jpg NA

UIA cuestionó al Gobierno y condenó la actitud de desacato del fallo

La Corte Suprema ordenó que el Gobierno nacional le otorgue el 2,95% de los fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno nacional había recortado los fondos que le daba a la Ciudad en 2020 luego de considerar que los montos que el distrito percibía eran demasiado altos. La decisión de aumentarlos la había tomado el expresidente Mauricio Macri en compensación del traspaso de la Policía Metropolitana a la Ciudad.

"¿Cómo uno puede aspirar a que haya la seguridad jurídica necesaria para que haya inversión y desarrollo en la Argentina? El tema del respeto a la Constitución y que cada poder tiene sus atributos y que a uno le podrán gustar las sentencias o no pero tiene que respetarlas. Para mí este es el eje de las preocupaciones que tenemos", agregó el dirigente empresario.

"Lo que estamos discutiendo es si verdaderamente estamos respetando a la Constitución y la división de poderes", destacó sobre la controversia.

Sobre la decisión de la Corte, el Gobierno nacional anunció que no acatará el fallo y postuló la posibilidad de pedir la recusación de los miembros del órgano.

"Nuestro país lo que necesita es crecer, tener un desarrollo integrado, un desarrollo inclusivo, expandirse federalmente. Tenemos delante grandes oportunidades en distintos terrenos. A todo eso, sea el inversor que sea o quien venga a prestar, quiere saber cuáles son las reglas del juego. Y la primera ley del juego es la Constitución. Y estas señales que hemos tenido en las últimas horas, más allá de los contenidos, de alzarse contra la Constitución y la división de poderes no es algo que ayude en modo alguno al desarrollo de la Argentina, que es lo que genera empleo y va a sacar del país de los niveles de pobreza y marginalidad".

"Muchas veces pueden no gustarnos las decisiones pero tenemos que acatarlas porque hay que respetar la ley. Más importante que el pago o no pago, el punto es acato o no acato las decisiones de la Justicia. Las otras cuestiones se pueden debatir. Lo que no puede debatirse es si cumplo o no cumplo las decisiones judiciales".

"La máxima aspiración en lo institucional es que no se cree un problema político institucional que ponga en juego esa posibilidad que la Argentina encuentre un camino también en lo económico. No va a encontrar un camino económico si no lo encuentra en lo político".

Las declaraciones de Funes de Rioja se dan en línea con las de otras organizaciones empresarias, como IDEA o AmCham, que criticaron la decisión del Gobierno nacional.