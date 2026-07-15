De principal socio a actor marginal: Inglaterra es el país que más perdió peso en el comercio con Argentina

La historia de la relación económica entre Inglaterra y Argentina está marcada por el Modelo Agroexportador, la deuda y la usurpación de los recursos naturales de las Islas Malvinas.

La semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 trasciende el mero acontecimiento deportivo, debido a que está atravesada de lleno por el historial de invasiones y usurpaciones que los británicos llevaron a cabo sobre territorio nacional. En términos comerciales, la relación entre ambos países supo ser muy estrecha, pero ya hace décadas hubo un quiebre , que transformó al Reino Unido en un actor muy poco relevante para nuestro intercambio de bienes.

Según los anuarios de comercio exterior archivados en la biblioteca digital del INDEC, en 1925 , es decir hace un siglo, Reino Unido era el principal socio comercial de Argentina: contemplando a los territorios que aún tenía colonizados, recibía el 24% de nuestras exportaciones y proveía el 25,3% de nuestras importaciones.

Los datos de 2025 muestran un contundente retroceso en la participación de este Estado, que tiene a Inglaterra como el país de mayor poderío, pero que también incluye a Escocia, Gales e Irlanda del Norte. El año pasado apenas el 0,7% , tanto de las exportaciones como de las importaciones, tuvieron a Gran Bretaña como partícipe.

Ningún otro Estado perdió tanto peso en las relaciones comerciales con Argentina. En materia de ventas externas el retroceso fue de 23,3 puntos porcentuales (p.p) ; solo se le acercó Portugal y sus colonias (-23 p.p), mientras que detrás se ubicaron Francia (-7 p.p) y Bélgica (-5,8 p.p). En cuanto a las compras, Inglaterra perdió 22,7 puntos , escoltada por Estados Unidos (-16,6 p.p), Italia (-6,2 p.p), Francia (-5,1 p.p) y Bélgica (-4,6 p.p).

Más preciso fue Daniel Schteingart , Director de Desarrollo Productivo y Curador de Argendata en Fundar, al remarcar que Inglaterra llegó a demandar el 40% de los envíos de Argentina a otros países durante la década del 40´ . "Después del fin de la segunda guerra, su importancia como socio comercial se desplomó. En 1981, antes de la Guerra de Malvinas, apenas representaba un 2% del total. Hoy no llega al 1%", profundizó.

Inglaterra se volvió irrelevante para el intercambio comercial argentino: ¿qué países ocuparon su lugar?

En cuanto a los socios comerciales que "ocuparon" el lugar que tenía Inglaterra hasta mediados del Siglo XX, el especialista repasó en diálogo con Ámbito que "el primero fue Estados Unidos". "Después fue Brasil, particularmente en los 90, Asia y algunos países del norte de África como Argelia".

Este cambio en el mapa del comercio también fue reflejado por un trabajo realizado en 2021 por Leonardo Park y Gabriel Scattolo. Tras comparar las exportaciones por destino entre el período 1962-1966 y el período 2017-2021, los autores subrayaron "la fuerte pérdida de relevancia que ha tenido Europa como socio de Argentina" y que "por otro lado, se observa que los países que más han aumentado su participación en las exportaciones argentinas son Brasil, China, Vietnam, India e Indonesia".

"Esto va en línea con el auge de Asia como destino de las exportaciones argentinas. Respecto a Brasil, vale recordar que si bien la relevancia como destino de exportación es mucho mayor (que en los 60'), el pico de participación se dio en la década de 1990 y en la del 2000, tras la puesta en marcha del MERCOSUR", profundizaron.

Por el lado de las importaciones, destacaron la mayor participación de China y Brasil, Paraguay, Bolivia (en este caso fundamentalmente por las compras de gas natural durante varios años) y Tailandia. En contraposición, perdieron peso EEUU, Italia, Reino Unido, Alemania y Francia.

"Las potencias industriales tradicionales perdieron peso y los países en vías de desarrollo ganaron en protagonismo. Esto se verifica tanto para Asia como para América Latina", explicó el documento.

Una relación atravesada la deuda, el Modelo Agroexportador y un escándalo de corrupción

Vale recordar que, a fines de la década de 1880, Argentina intensificó su integración en el comercio global como exportador de materias primas, las cuales eran demandadas principalmente por el Reino Unido, por entonces la principal potencia mundial y líder de la segunda revolución industrial. A cambio, Argentina importaba esencialmente manufacturas industriales desde el territorio británico.

Pero el vínculo no era solo comercial, sino también financiero. El mismo se remonta a 1824, cuando la provincia de Buenos Aires, conducida por Bernardino Rivadavia, contrajo deuda por un millón de libras esterlinas con la banca británica Baring Brothers, considerado el primer gran antecedente de la deuda externa. Luego, durante el denominado Modelo Agroexportador, Inglaterra aportó la mayor parte de los capitales extranjeros que ingresaron al país, en parte para el desarrollo de infraestructura, con el caso de los ferrocarriles como el más paradigmático.

Uno de los puntos más escandalosos de esta relación bilateral, que lucía algo desfavorable para la Argentina, fue el "Pacto Roca-Runciman" de 1933. Luego de que Gran Bretaña definiera un trato preferencial para las importaciones provenientes de los países del Commonwealth, que afectaban los envíos de carne argentina, el gobierno argentino de entonces, de tinte conservador, liberó los aranceles a los productos ingleses y se comprometió a no permitir la instalación de frigoríficos argentinos, lo cual desató denuncias de corrupción como la del legislador santafesino, Lisandro de la Torre.

Las dos guerras mundiales, con la Gran Depresión del 1929 en el medio, reconfiguraron el mapa de las potencias y del comercio internacional, a la vez que abrieron paso a lo que en países "periféricos" como Argentina se llamó "Industrialización por Sustitución de Importaciones". Esto provocó una paulatina pérdida de peso de Gran Bretaña en a economía local.

La economía de Malvinas y los beneficios usurpados por los británicos

En este contexto, cabe repasar también la caracterización económica de las Islas Malvinas, usurpadas ilegalmente por los ingleses. Luego de la guerra de 1982, el Reino Unido amplió el control sobre los recursos naturales del área marítima de la zona. Según un informe de la Universidad de San Martín (UNSAM), a partir de desde la década del 80' la pesca pasó a representar entre el 60% y el 70% de su actividad económica, lo cual fue facilitado por la intromisión del gobierno británico y su otorgamiento de licencias a embarcaciones extranjeras y está en constante puja con la industria pesquera argentina.

"A este escenario se suma ahora un cambio de potencial importancia. A fines de 2025 fue aprobada la Decisión Final de Inversión del proyecto Sea Lion, el mayor descubrimiento de hidrocarburos realizado hasta la fecha en la Cuenca Norte de Malvinas. Su puesta en producción podría transformar nuevamente la estructura económica de las islas, ya que el petróleo podría representar un segundo salto de escala, generando nuevos ingresos, infraestructura y capacidades logísticas. De concretarse, este proceso agregaría una nueva dimensión económica y geopolítica a la disputa por la soberanía y los recursos naturales del Atlántico Sur", advirtió la UNSAM.