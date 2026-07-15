"Es solo un partido de fútbol". Pero hay partidos que trascienden el deporte y hacen inevitable volver a pensar en Diego y México 86.

Argentina-Inglaterra, la rivalidad eterna: de la Mano de Dios de Maradona a la Scaloneta de Messi.

“Es solo un partido de fútbol.” La frase tiene algo tranquilizador, como si al decirla uno pudiera encender una alarma contra los excesos: contra la emoción desbordada, contra la tentación de mezclar la cancha con otras cosas. Diego Maradona lo dijo antes del cruce Argentina–Inglaterra del Mundial 1986, en Cuartos de Final. Leonel Scaloni lo repitió, con el mismo propósito de calmar el ruido, después de la victoria ante Suiza en este Mundial.

Sin embargo, los argentinos huelo que no lo vivimos como "solo un partido de fútbol”. Hay hechos que no se cierran solo con el triunfo de un encuentro deportivo, ni con el paso de los años. El 82 se resolverá, si Dios quiere, por otros carriles, pero dejó heridas que no cicatrizaron. Por eso, cuando vuelve un “Argentina-Inglaterra”, la conversación no cambia: vuelve con fuerza.

Ahora bien, la pregunta no es si el partido “tiene o no tiene” política, historia o memoria. La pregunta es más honesta y más interna: cómo canalizamos lo que nos atraviesa cuando no tenemos otro idioma común. Y en Argentina ese idioma es el fútbol.

No es que el fútbol sea un sustituto de la realidad. Es otra manera de nombrarla. El fútbol nos representa porque condensa algo que suele ser difícil de ordenar: el orgullo, la bronca contenida, la esperanza que insiste, la pertenencia que no pide permiso.

Cuando Maradona afirma que es “solo un partido”, se entiende el gesto. Sería fácil que la carga histórica se derrame en la tribuna, en el relato, en el gesto. Pero también es cierto que la historia ya viene adentro. No llega recién con el silbato inicial: está en cómo se mira, en cómo se espera, en cómo se cuenta.

El problema de pretender que no hay nada que ver es que, para millones, hay mucho que ver. El fútbol no actúa fuera del mundo; actúa dentro de la vida cotidiana. Y la vida cotidiana de los argentinos tiene un antes y un después en torno a Inglaterra: no solo por lo deportivo, sino por la manera en que aquella relación se volvió una herida y un símbolo.

En 1986, Argentina dejó afuera a Inglaterra en Cuartos de Final con un episodio que se convirtió en mito: la famosa “Mano de Dios”, obra del “Diego”.

1986: un partido que quedó grabado

En 1986, Argentina dejó afuera a Inglaterra en Cuartos de Final con un episodio que se convirtió en mito: la famosa “Mano de Dios”, obra del “Diego”. Ese gol —discutido, cuestionado, defendido, narrado de mil maneras— terminó siendo más que una acción puntual. Quedó como imagen colectiva. No porque “justifique” nada, sino porque instala sensaciones: la sensación de revancha incompleta, la sensación de destino, la sensación de revancha necesaria.

A veces la historia deportiva se sostiene por hechos medibles. Pero otras veces se sostiene por el modo en que esos hechos organizan recuerdos. Y ese partido organizó recuerdos.

Por eso, cuando se vuelve a cruzar el mismo rival en un Mundial, no se reabre un trámite: se reabre un archivo emocional.

El presente: primera vez en otra etapa, mismo peso simbólico

Aquí aparece el otro dato que no es menor: este escenario tiene su propio presente. Se trata del primer partido de Messi con una selección consolidada en su identidad, en la “Scaloneta”. También es el tramo en el que Scaloni se asentó como figura de proyecto y de estilo. No hablamos de un equipo que solo llega a defender una tradición: llega con un método, con una idea, con una forma de jugar que se volvió marca.

Y en ese punto, es clave ser justos con lo que esperamos. No creo que ningún argentino espere que la “Scaloneta” nos devuelva algo del 82. Sería injusto y absurdo cargarle a un plantel actual una deuda histórica que no se salda con una pelota.

Lo que sí se espera —o lo que late debajo de la expectativa— es otra cosa: una victoria que se grabe, una escena que nos haga creer en la eternidad de las cosas lindas. Un Mundial tiene la particularidad de convertir partidos en recuerdos de por vida. Y este clásico lo tiene todo para eso: contexto, rival, hinchadas, clima.

Los hinchas esperan una victoria que se grabe, una escena que nos haga creer en la eternidad de las cosas lindas. @Argentina

Hinchadas: cuando el estadio también cuenta la historia

Además, están las hinchadas. No hace falta exagerar: Argentina e Inglaterra tienen de esas barras que no acompañan solamente; vuelven significante el partido. Son vibración, ritmo, presión. La cancha no es un teatro vacío: es un narrador.

Dos modos de cantar, dos maneras de sentir el resultado como si fuera destino. Y cuando esos universos chocan, el fútbol se vuelve una ceremonia competitiva. No es solo por quién juega mejor: es por quién logra que el partido sea historia.

Lo “emocionante”: el mito como deseo, no como solución

En ese marco, es comprensible que los argentinos esperemos el “GOL DE DIOS” como deseo de semifinal. No como literalidad ni como consigna. Como metáfora de lo que nos emociona del fútbol: que aparezca el momento preciso, el quiebre, la jugada que deja piel de gallina.

No se trata de reemplazar una deuda histórica por otra fantasía. Se trata de entender que los grandes partidos se sienten de esa manera: como si el universo, por un rato, se pusiera del lado de la esperanza.

La memoria no pide permiso

Entonces, sí: “NO es solo un partido de fútbol”. No porque el fútbol deje de ser fútbol, sino porque el fútbol, en Argentina, es memoria con piernas. Es una forma de procesar lo que costó. Es una manera de pedirle al futuro que nos devuelva algo de dignidad.

FUERZA “Scaloneta” y GRACIAS por tantas alegrías.