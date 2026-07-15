Argentina vs Inglaterra, en datos: de las asimetrías socio-económicas a la histórica ocupación de Malvinas

A horas de la semifinal del Mundial 2026, un repaso por los números que hoy separan a ambos países: inflación, pobreza, desarrollo humano y una disputa por la soberanía de las islas que sigue sin resolverse.

Argentina enfrentará a Inglaterra este miércoles en la segunda semifinal del Mundial 2026 . Será, sin dudas, el rival más importante que haya enfrentado hasta el momento, no solo por la paridad deportiva entre ambas selecciones, sino también por la memoria emotiva que trae al presente la guerra de Malvinas. El colonialismo británico aún vigente, la apropiación histórica de riquezas por parte de la Corona y el eurocentrismo económico que dominó durante siglos —sumado a los desgobiernos rioplatenses— se traducen hoy en una brecha económica y social con escasos puntos de contacto.

Desde las 16hs en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, los fanáticos del fútbol serán testigos de uno de los choques más esperados. La Selección capitaneada por Lionel Messi, goleador histórico de los mundiales, saldrá a la cancha a defender el título conquistado en Qatar 2022. Se medirá ante los ingleses, que buscarán cortar con una sequía de 60 años sin conquistas y romper un doble karma: llegar a su primera final fuera de casa y ganar un título con un técnico extranjero (Tomas Tuchel), algo que hasta el momento no logró ninguna selección.

Cuando el árbitro Ismail Elfath marque el inicio del partido, de un lado estará la tricampeona del mundo, actual defensora del título conquistado en Qatar 2022, máxima ganadora de la Copa América, segunda en el ranking FIFA y cuna de los mejores jugadores de la historia, entre ellos, Diego Maradona, Alfredo Distefano y el propio Messi. Del otro, se pararán los inventores del fútbol, dueños de la liga más importante del planeta (Premier League), cuartos en el escalafón global, con un Mundial en sus vitrinas (1966) y sin Eurocopas en su palmarés.

A los argentinos y anglosajones los separan el Océano Atlántico y unos 11.100 kilómetros de distancia. Constituida como Estado entre 1850 y 1880, la Nación rioplatense es una de las más grandes de América del Sur con unos 2.780.400 km de superficie. Inglaterra es la cuna de la monarquía británica, nacida hace más de mil años tras las luchas intestinas entre los pueblos de Bretaña, los germánicos y vikingos. Con 130 mil km2, representa el 53% del territorio del Reino Unido que también integran Escocia, Gales e Irlanda del Norte, y el 57% de la isla de Gran Bretaña.

Territorialmente, Argentina es 21 veces más grande que Inglaterra, a pesar de lo cual es un país menos poblado: los 46,8 millones de habitantes, distribuidos de norte a sur, dan como resultado una densidad de 16 argentinos por km2, mientras que en tierras inglesas viven 58,6 millones (84% del Reino) por lo que registran más de 450 personas por km2.

Su capital, Londres, es uno de los centros financieros. Allí viven unas 15 millones de personas en un área de 1500 km2. CABA concentra casi cinco veces menos población (3.1 millones) en un territorio más de 7 veces más chico (200km2) por lo que su densidad poblacional es mayor: 15.150 habitantes por kilómetro cuadrado.

En 2016, el Reino Unido votó favor de abandonar la Unión Europea, hecho que se consumó el 31 de enero del 2021. En diez años, su economía se contrajo 6%, según datos del Banco de Inglaterra. Actualmente, la economía inglesa cuenta con un Producto Bruto Interno estimado en u$s3,41 billones, más del 74% de los u$s4,6 billones que genera la economía del Reino Unido en su totalidad. La riqueza inglesa es más de cinco veces superior a la argentina. A nivel per capita, su producto ronda los u$s57.500 mientras que el de Argentina oscila los u$s14.707.

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La economía de Inglaterra es altamente dependiente del sector de servicios, que concentra el 82% del PBI gracias al lugar que ocupa Londres en los mercados financieros globales. Durante la época del imperio británico, su capital se constituyó como el epicentro de comercio global y el destino final de las riquezas obtenidas en los enclaves coloniales de la India, EEUU y hasta Hong Kong. Pese a haber perdido preponderancia ante Nueva York y China, aún conserva su importancia.

Pese a la caída del PBI en los últimos diez años, la economía inglesa no sufrió demasiados sobresaltos. Por ese motivo, la inflación continúa en guarismos bajos. De acuerdo al último relevamiento de la Oficina de Estadísticas Nacionales (OSN por sus siglas en inglés), el dato más reciente —mayo de 2026— se ubicó en 3% interanual para todo el Reino Unido. Del otro lado del charco, el INDEC reportó este martes una inflación mensual del 1,9% en junio, mientras que el dato interanual fue del 33,5%, reflejo de las dificultades macroeconómicas actuales y de los gobiernos precedentes.

En cuanto al mercado laboral, Inglaterra (y el Reino Unido) registra un 4,9%, cifra que se ubica por debajo del promedio de 7,6% de la zona euro. Finlandia y España lideran el ranking de desocupación con tasas que oscilan los 10 puntos. En la otra punta, Dinamarca aparece como uno de los pocos países con pleno empleo (apenas 2,7% de desocupación). En Argentina, los últimos datos arrojan una tasa del 7,8% con un mercado que muestra dificultades para absorber los empleos que se pierden por el cierre de empresas producto del feroz ajuste que lleva adelante el gobierno actual de Javier Milei.

Las ponderaciones de pobreza e indigencia entre ambos países arrojan cerca de 14 puntos menos para los ingleses. Argentina registra un 34,5% de personas bajo dicho umbral, mientras que Inglaterra reporta un 20% según un relevamiento de la Cámara de los Comunes. En ambos países, la medición se realiza en base a ingresos, pero por fuera de ello hay diferencias sustanciales. Tanto en el Reino Unido como en el país sudamericano, la población cuenta con accesos a la salud y la educación pública, pero en el segundo el déficit habitacionales afecta a 1.021.798 de familias que viven en condiciones precarias, según Tejido Urbano en base a INDEC.

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Las Malvinas y los territorios coloniales del Reino Unido

A Inglaterra la precede una historia de dominios coloniales que, durante siglos, le permitieron engrosar sus cuentas y sostener su economía. El flujo comercial con sus propios enclaves, en modo centro-periferia, marcó el pulso del mercantilismo durante los cientos de años que precedieron a la Revolución Industrial. Pese a las transformaciones culturales, económicas y sociales que trajeron las nuevas tecnologías y a los cambios políticos que propició la Revolución Francesa, Inglaterra aún administra unos 14 territorios de ultramar en diferentes partes del globo.

De los vestigios del antiguo Imperio Británico aún quedan bajo posesión de la Corona los enclaves de Anguila, Bermudas, islas Turcas y Caicos, islas Chagos, Islas Vírgenes Británicas, Montserrat e Islas Caimán en el Caribe americano; Gibraltar y Acrotiri y Dhekelia (islas de Chipre) en Europa y el Mediterráneo; Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha en África y Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno en el Océano Índico y Pacífico. La ONU, a través de su Comité Especial de Descolonización, asegura que están bajo un proceso de descolonización inconcluso y reclama a la Corona que avance en su autodeterminación.

El caso más emblemático toca las fibras del pueblo argentino: los territorios de las islas Malvinas y Georgias del Sur y Sandwich del Sur en el Mar Argentino. Luego de la revolución de 1810 que expulsó a los españoles, las Provincias Unidas del Río de la Plata (precursoras del Estado argentino) ejercieron la soberanía efectiva sobre las islas. En 1820, David Jewett, un marino estadounidense nacionalizado argentino, arribó a las Malvinas con la fragata Heroína e izó por primera vez en el territorio la bandera creada por Manuel Belgrano ocho años atrás.

En 1829, Luis Vernet fue nombrado como comandante político y gobernó la isla durante dos años en nombre de las provincias rioplatenses. En ese lapso, reorganizó la administración y fue fundamental para la colonización de un territorio despoblado mediante la promoción de expediciones y la autorización de permisos de actividades de pesca. Su hija, Malvina Matilde Vernet, es considerada la primera persona nacida en las islas de la cual se tenga registro.

A pesar del crecimiento local y de la llegada de pobladores argentinos, aún era un territorio ampliamente despoblado. En 1831 llegaría la primera estocada al dominio con la invasión de EEUU. El segundo y definitivo golpe tendría lugar en 1833 por parte de la Corona británica: tras el asalto, expulsaron de sus tierras a los ciudadanos argentinos, aunque no sin antes tener que enfrentarse a la resistencia y la furia del gaucho Antonio Rivero, quien impulsó un alzamiento en Puerto Soledad que duró meses y por el cual fue detenido y enviado a Londres para ser juzgado. Pese a exigir la pena de muerte, Rivero fue trasladado a Montevideo ya que el tribunal se declaró incompetente para juzgar bajo el argumento de que la Corona no tenía jurisdicción en la isla.

Desde entonces, el Reino Unido ejerció la ocupación de las Malvinas de manera ininterrumpida hasta 1982, cuando se llevó a cabo la Operación Rosario con la que la Dictadura cívico-militar argentina intentó recuperar el enclave. El primer paso se dio con el desembarco del ARA Bahía Buen Suceso con 39 operarios chatarreros y dos militares encubiertos, entre ellos el represor Alfredo Astiz, quienes izaron una pequeña bandera argentina y generaron un chispazo con las autoridades británicas. El evento desató una crisis diplomática, que aceleró los planes previos de tomar la isla, hecho que se consumó el 2 de abril.

La recuperación militar desató la guerra con el gobierno liberal-conservador de Margaret Thatcher. En los 74 días que duraron los enfrentamientos murieron 649 argentinos: 323 fallecieron en el hundimiento del crucero ARA General Belgrano el 2 de mayo de 1982, torpedeado por el submarino británico HMS Conqueror cuando se encontraba fuera de la zona de exclusión declarada por el Reino Unido. Cerca del 40% de los muertos tenía menos de 20 años. Asimismo, del total de 23.812 combatientes, el 49% eran conscriptos que cumplían el Servicio Militar Obligatorio. Del lado británico se registraron 255 muertos.

Cuatro años más tarde, Argentina e Inglaterra se vieron las caras deportivamente en el Mundial de México 86'. A pesar de que el encuentro no fue (ni tampoco el de mañana será) una revancha de lo sucedido en la guerra, sí fue una caricia al alma de los argentinos y, en particular, de los veteranos de Malvinas. Maradona, principal artífice de la gesta heroica, plantó bandera y con dos goles históricos sentenció la victoria. A los 51 minutos dejó su primera huella con "La Mano de Dios" y apenas cuatro minutos después, mientras los ingleses aún masticaban bronca, tomó la pelota en mitad de cancha, eludió a cinco británicos incluido el arquero Peter Shilton y anotó "El Gol del Siglo".

Por fuera del dolor que habita en los argentinos una guerra promovida por una dictadura militar, los gobiernos democráticos continuaron reclamando a posteriori por la soberanía argentina en los ámbitos internacionales. Recientemente, el canciller Pablo Quirno habló ante la ONU sobre la causa Malvinas y le exigió al Reino Unido que se siente a negociar la restitución territorial.

"Señora Presidenta, en 1833 el Reino Unido ocupó las islas mediante un acto de fuerza nunca consentido por mi país, quebró la integridad argentina, expulsó a las autoridades y a la población legítimamente establecida y procedió a poblar el territorio con sus propios colonos e impidió la radicación de ciudadanos argentinos. Ese hecho fue el origen de una situación colonial que persiste hasta nuestros días. La Argentina nunca prestó consentimiento a esa ocupación y mantuvo una protesta constante, pacífica y fundada en el derecho", señaló ante el Comité Especial de Descolonización.

Además se refirió al argumento británico fundado en la libre determinación de los kelpers. "La libre determinación requiere la existencia de un pueblo sujeto a dominación colonial con identidad étnica y cultural distinta a la de la potencia ocupante, conforme a la resolución 1541 de la Asamblea General. En las Islas Malvinas no existe un pueblo colonizado titular de ese derecho; existe una población británica implantada por la potencia ocupante, luego de la expulsión de las autoridades y de los legítimos pobladores argentinos", sentenció Quirno.

La desigualdad de género, más presente en Austria que en Argentina. Gemini

Desarrollo Humano y Paridad de Género

El partido de este miércoles no resolverá una cuestión que requiere de una discusión en el plano de la diplomacia, pero es una oportunidad para exponer las realidades de dos países que enfrentan una rivalidad que excede a lo deportivo. En continuidad con las comparaciones socio-económicas, Inglaterra cuenta con índices más bajos de homicidios que Argentina (0,86 vs 3,6 por cada 100.000 habitantes), aunque la Nación sudamericana registra índices que se ubican ampliamente por debajo del registro mundial (6 crímenes por cada 100.000 habitantes).

En cuanto a desarrollo humano, los indicadores no subdividen al territorio inglés del resto de los miembros del Reino Unido, aunque dado que Inglaterra representa más de la mitad de la población británica, las cifras pueden extrapolarse. En ese sentido, el Informe sobre Desarrollo Humano 2025 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que evalúa nivel de ingresos, esperanza de vida y escolarización los ubica a ambos dentro del grupo de naciones de "Muy alto desarrollo humano": los británicos aparecen en el puesto 13 a nivel global (0,946), mientras que Argentina se ubica 34 escalones por debajo (puesto 47).

En cuanto a los años esperados de escolaridad (cuántos años se espera que curse un niño que hoy ingresa al sistema educativo), Argentina supera al Reino Unido (18,8 vs 17,8 años), lo cual refleja una alta cobertura y expectativa de permanencia en el sistema, aunque no necesariamente calidad educativa. Sin embargo, la escolaridad real medida en los adultos mayores de 25 años, el país europeo está claramente por delante (13,5 vs 11,2 años), reflejando una población adulta con mayor nivel educativo consolidado históricamente.

La expectativa de vida de los ciudadanos ingleses es reflejo del bienestar local: en promedio viven unos cuatro años más que los argentinos (81,1 años vs 77,4) en mejores condiciones económicas y sociales, a pesar del alto costo que les insume sostener las condiciones básicas de subsistencia. Un informe reciente de Ipsos ubica a la disminución del poder adquisitivo como una de las principales preocupaciones de los británicos, junto con la inmigración y el deterioro de los servicios de salud.

Por último, en materia de género el Reino Unido ascendió al puesto 4 en el Índice Global de Brecha de Género, siendo una de las pocos países en los que su economía cierra más del 80% de su brecha de género general (83,8%). Según el informe del Foro Económico Mundial, esto se debió a un aumento en la participación de las mujeres en el gabinete, pero también en el parlamento, a pesar de que sus números aún se ubican por debajo de Argentina. Según IPU Parline, en el Parlamento británico el 34,7% son mujeres: 266 de los 650 miembros de la Cámara de los Comunes y 274 de las 753 bancas en la Cámara de los Lores. En el Congreso de la Nación, el índice asciende al 41%.

En el plano salarial, en Argentina el INDEC calculó para 2025 una diferencia del 29,6% en detrimento de las mujeres. Su salario promedio se ubica en $959.030, mientras que los hombres perciben $1.352.247. En el Reino Unido, la brecha salarial de género entre los trabajadores a tiempo completo fue del 6,9% en abril de 2025: el salario medio por hora a tiempo completo fue de 20,27 libras esterlinas para los hombres y de 18,87 libras esterlinas para las mujeres.