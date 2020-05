Decreto "antidespidos": piden revisarlo pymes industriales

Según el empresario, el objetivo del cambio en el llamado “decreto antidespido” es fomentar la responsabilidad laboral dentro de las fábricas pymes, que “se ven afectadas por la inequidad productiva en los puestos de trabajo”. “Estamos en total acuerdo en la necesidad imperiosa de mantener las fuentes de trabajo, y mucho más aún si las empresas se encuentran amparadas bajo los beneficios del programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP), pero lo que pedimos es una revisión sobre las inequidades que se generaron entre compañeros de línea de producción al momento de desarrollar la tarea”, afirmó Rosato.

En ese sentido, el presidente de IPA se refirió a la “gran elevación del porcentaje de ausentismo que se observó en las fábricas pymes exceptuadas de la cuarentena”, y propuso tener la posibilidad de que “ante una situación puntual de despido, la fábrica tenga la obligación de tomar otro empleado para que no caiga la nómina laboral”. “Hay que destacar que las pymes no estamos despidiendo personal. En los casos de caída de puestos de trabajo es debido al cierre de una fábrica por no poder superar esta profunda crisis, a pesar de las ayudas que el Gobierno nacional brinda con un gran esfuerzo”, remarcó.

Por otra parte, el empresario sostuvo que una modificación en el decreto no abriría una “ventana para deshacerse de personal de manera caprichosa y sin contemplaciones de los derechos laborales”. Y remarcó: “Se instaló un sistema inequitativo entre los propios empleados, ya que algunos trabajan con la intensidad que permiten las reglas de la nueva normalidad, mientras que otros se amparan en un decreto que es justo para cuidar el empleo pero que deja secuelas en las fábricas a partir del mayor costo que genera una menor productividad y que daña la relación entre compañeros”.

El titular de las pymes industriales sostuvo que “el planteamiento es justo” y adelantó que a través del Observatorio IPA está elaborando un proyecto para crear una ley pyme “laboral e impositiva”. “Post-pandemia necesitaremos una ley laboral que no perjudique al trabajador”, concluyó. Uno de los puntos de la ley contempla que los empleados tengan un seguro ante la quiebra de una empresa y que se aumente la capacidad de contratación. El borrador de la iniciativa legislativa señala “una reducción de impuestos distorsivos” y la aplicación “de un seguro anti-juicio laboral que permita una reducción de costos”, que en la actualidad ronda entre el 10% y el 20%”, y que tendrá como resultado un compromiso de aumento de contratación del 10% como base.