Clave para el dólar: la gente acumula efectivo y depósitos

Ahora bien, toda esa masa de pesos emitidos para asistir al Tesoro no tuvo como destino final solo ir a parar a los bolsillos de la gente. La tenencia de billetes y monedas del público, ganó participación dentro de la base monetaria, por puro efecto cuarentena, al pasar de un 53% al 61,5% de la base, ya que de los $96.000 millones que creció la base unos $88.000 millones son mayor efectivo en poder de la gente. Pero otro tanto fue a parar a los bancos. Así desde que se implantó el aislamiento obligatorio los depósitos transaccionales en pesos del sector privado han crecido casi un $0,9 billón. El stock de los depósitos en cuenta corriente en pesos creció en $292.000 millones, el de los depósitos en caja de ahorro en pesos en $323.000 millones y otros $275.000 millones en plazos fijos en pesos. En total hay $1,01 billones en cuentas corrientes, $1,12 billones en cajas de ahorro y $1,76 billones en plazos fijos. O sea, las familias y las empresas tienen un nivel de liquidez de $3,1 billones más los plazos fijos. Si se suma toda esta masa de dinero el sector privado tiene casi el equivalente a dos bases monetarias completas. En una economía en crecimiento esto no sería problema, pero en la Argentina con la historia a flor de piel, cualquier cosa que afecte la demanda de dinero puede generar serios inconvenientes tanto al mercado financiero como cambiario como así también a la inflación. Por eso, mejor por ahora no despertar a este oso invernando porque con control de cambios y sin reservas, la furia en el mercado informal podríaser desvastadora.