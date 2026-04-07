Sueldo de empleadas domésticas en abril 2026: cómo se pagan los feriados y cuánto van a cobrar

El último aumento impactó en los salarios por febrero y marzo. Conocé como se abonará el día no laborable del 3 de abril.

El mes de abril reflejará valores mínimos actualizados en los salarios de las empleadas domésticas , tras lo que fue el acuerdo paritario que estableció un aumento total del 3% dividido en dos tramos de 1,5% en febrero y marzo respectivamente. Así, los sueldos del cuarto mes del año - a cobrar en mayo - se mantendrán con la nueva escala, sin cambios en el horizonte.

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Abril tiene otra particularidad para los salarios del sector doméstico: es que el 3 de este mes se celebró el Día del Personal de Casas Paritarias, día contabilizado como no laborable . Así, a pesar de que pueden no haber prestado tareas, la jornada deberá ser cobrada igualmente. En caso de trabajar, el empleador deberá pagar las horas trabajadas con un recargo del 100%.

Tras las últimas negociaciones, la escala salarial desde abril 2026 quedará de la siguiente manera:

Con retiro: $3.874,13 por hora; $474.408,08 mensual.

Sin retiro: $4.249,15 por hora; $528.096,65 mensual.

Tercera categoría (caseros)

$3.655,87 por hora; $462.868,26 mensual.

Cuarta categoría (tareas de cuidado)

Con retiro: $3.655,87 por hora; $462.868,26 mensual.

Sin retiro: $4.091,37 por hora; $515.865,49 mensual.

Quinta categoría (tareas generales)

Con retiro: $3.388,52 por hora; $416.324,35 mensual.

Sin retiro: $3.655,87 por hora; $462.868,26 mensual.

Extra empleadas domesticas El 3 de este mes se celebró el Día del Personal de Casas Paritarias, día no laborable por lo que el empleador deberá pagar las horas trabajadas con un recargo del 100%.

Cuándo se cobrará el bono extraordinario

El acuerdo salarial para el personal de casas particulares también sumó un bono extraordinario no remunerativo, que se abonará tanto en un mes como en el otro, con un tope de $20.000 y un esquema atado a la carga horaria semanal.

Según se informó oficialmente, ese adicional se liquidará de la siguiente manera:

$8.000 para quienes trabajen hasta 12 horas semanales .

para quienes trabajen . Hasta $11.500 para las trabajadoras con jornadas de entre 12 y 16 horas por semana .

para las trabajadoras con jornadas de . $20.000 para quienes superen las 16 horas semanales.

Con este entendimiento, el sector de empleadas domésticas cierra el primer trimestre de 2026 con un esquema de ingresos reforzado, en un contexto en el que la evolución de la inflación sigue condicionando el poder adquisitivo del rubro.

La próxima instancia de revisión paritaria quedó prevista para abril, cuando volverán a evaluarse los aumentos en función del impacto del costo de vida.