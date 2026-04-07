El transporte suma presión al bolsillo: el costo por movilidad ya representa el 47% de la canasta de servicios de una familia

La quita de subsidios, la desregulación tarifaria y la suba de costos llevaron al transporte a representar casi la mitad de la canasta de servicios en el AMBA, con fuerte impacto sobre el poder adquisitivo.

Transporte: el costo por movilidad ya representa el 47% de la canasta de servicios de una familia

El gasto en transporte se convirtió en el principal componente del presupuesto de servicios públicos de los hogares del AMBA , tras registrar un aumento cercano al 1.000% desde el inicio de la gestión de Javier Milei, según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política.

El relevamiento, correspondiente a marzo de 2026 y en medio de la reducción del transporte circulando en AMBA, muestra que la movilidad representa actualmente el 47% de la canasta de servicios públicos de una familia promedio. Solo en el último mes, el costo del transporte aumentó 14,8%, impulsado por una suba del 16,3% en el boleto de colectivos.

En términos absolutos, un hogar tipo destina unos $101.026 mensuales para cubrir sus necesidades de traslado , frente a los $59.370 que requería un año atrás. La dinámica refleja el fuerte traslado a tarifas de los costos del sistema, en un contexto de reducción de subsidios.

El incremento es aún más marcado si se analiza la evolución desde diciembre de 2023. En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo pasó de $52,96 a $715,24 en abril de 2026, lo que implica una suba acumulada de más del 1.250%.

Detrás de este ajuste aparecen cambios estructurales en la política del sector. El informe destaca la ruptura de la coordinación tarifaria en el AMBA, l o que derivó en esquemas diferenciados entre la Ciudad, la Provincia de Buenos Aires y las líneas de jurisdicción nacional.

transporte Cuánto aumentó el boleto de colectivo en los últimos días

Actualmente, el boleto mínimo en CABA se ubica en $681,85, mientras que en la Provincia alcanza los $832,57. En tanto, las líneas interjurisdiccionales que conectan ambos distritos presentan tarifas cercanas a los $700. Esta fragmentación responde a las necesidades fiscales de cada jurisdicción, en un escenario de menor asistencia nacional.

En paralelo, el recorte de subsidios profundizó el traslado de costos a los usuarios. Las transferencias al sistema de transporte registraron una caída significativa en términos reales desde 2023, lo que obligó a incrementar la cobertura tarifaria. Hoy, los pasajeros financian más del 45% del costo en la Provincia y alrededor del 34% en las líneas de Nación y CABA.

El informe también introduce el concepto de “tarifa técnica”, que estima el valor real del boleto sin subsidios. Según estos cálculos, el costo por pasajero asciende a $1.811, o $2.001 si se incluye el IVA, por encima del nivel reconocido oficialmente por el Gobierno.

Cuánto representa el boleto de colectivo en la canasta de servicios

Este reacomodamiento impacta de lleno en el poder adquisitivo. La canasta de servicios públicos —que incluye transporte, energía y agua— representa actualmente el 12,3% del salario promedio registrado. Un año atrás, un ingreso permitía cubrir 9,3 canastas, mientras que hoy alcanza para 8,1.

El transporte explica la mayor parte de este deterioro. De acuerdo con el estudio, aportó 28 puntos porcentuales del incremento interanual de la canasta de servicios, muy por encima de otros rubros como electricidad, gas o agua.

En perspectiva regional, el AMBA comenzó a reducir la brecha histórica con el interior del país, donde el boleto promedio ronda los $1.490. Sin embargo, esta convergencia se dio a partir de la eliminación de subsidios que durante años mantuvieron artificialmente bajos los costos en el área metropolitana.

Hacia adelante, el escenario sugiere una consolidación de esta tendencia. Con un esquema de actualización mensual basado en la inflación más un adicional del 2% y una política orientada a reducir el déficit fiscal, el transporte continuará siendo uno de los principales focos de presión sobre los precios de los servicios y el ingreso disponible de los hogares.