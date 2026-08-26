Desplome del consumo de combustibles: en ocho provincias la caída superó el 10%

Las ventas de combustibles retrocedieron un 6,4% interanual en julio, y sólo tres provincias registraron avances mínimos: 21 cayeron, con Salta, Jujuy y Tucumán liderando las bajas. Los detalles, en la nota.

Las ventas de combustible al público alcanzaron en julio de 2026 un total de 1.368.722 metros cúbicos entre naftas y gasoil en todo el país . En la comparación contra el mismo mes de 2025, registraron un retroceso del 6,4% , lo que representó la sexta baja interanual consecutiva y la caída más profunda desde noviembre de 2024.

Los datos corresponden a un informe de Politikon Chaco, elaborado sobre la base de registros de la Secretaría de Energía.

A su vez, frente al mes previo (junio de 2026), las ventas mostraron una mejora del 2,8%, aunque al ajustar la medición por la cantidad de días del mes, el resultado se invierte a una baja del 0,5% mensual.

Por otra parte, según el estudio, el 55% del total comercializado en julio correspondió a naftas y el 45% a gasoil. En cuanto a sus desempeños, las ventas de naftas registraron una baja interanual del 7,4% , arrastradas tanto por la caída en la variedad súper (-7,8%) como en la línea premium (-6,4%).

En la comparación contra el mismo mes de 2025, registraron las ventas de combustibles registraron un retroceso del 6,4%.

Por otro lado, los despachos de gasoil sufrieron una contracción del 5,1% interanual, impulsada por la merma en el tipo común (-7,0%) y, en menor medida, por el retroceso del premium (-1,9%).

Desempeño por empresa

YPF retuvo la cabecera del mercado con una cuota del 55,7% en julio, si bien registró una caída del 5,2% interanual en sus ventas, su contracción más severa desde febrero de 2025. Shell se ubicó en segundo lugar al concentrar el 22,7% de las operaciones, acompañada por un retroceso del 7,0% frente al mismo mes del año previo. Por su parte, Axion (operada por PAE) capturó el 12,1% del expendio total, con una caída del 3,8% en sus volúmenes comercializados.

El resto de las empresas explicó el 9,4% restante de las ventas, con una variación agrupada del -14,7% interanual. Cabe señalar que esta cifra se encuentra parcialmente afectada por no haberse registrado ventas de la firma Refinor, probablemente debido a un faltante en la carga de datos. Sin embargo, dicha ausencia de información no altera de manera significativa el resultado global del mes.

Desempeño por provincias

El mapa provincial de julio evidenció el impacto recesivo en la venta de combustibles: apenas tres jurisdicciones lograron terreno positivo frente al año anterior, con avances mínimos en La Pampa (0,7%), Neuquén (0,5%) y Santiago del Estero (0,2%).

En contraste, los 21 distritos restantes operaron en baja, evidenciando fuerte disparidad geográfica. Un grupo de ocho provincias mostró caídas moderadas por debajo del promedio nacional, mientras que en el otro extremo, ocho jurisdicciones sufrieron retrocesos de doble dígito, con el Noroeste como la región más golpeada: Salta cedió un 15,9%, Jujuy un 16,4% y Tucumán encabezó las pérdidas con un desplome del 22,4%.

21 distritos operaron en baja, evidenciando fuerte disparidad geográfica.

Balance de enero a julio del 2026

Según el informe, en el acumulado de los primeros siete meses del año, las ventas de combustibles al público en todo el país totalizaron 9,58 millones de m³, alcanzando el menor volumen para ese período desde 2021. Respecto a igual lapso de 2025, el sector exhibe un descenso del 2,1%, impulsado por bajas tanto en gasoil (-2,3%) como en naftas (-1,9%).

Entre las provincias, solo cinco cerraron el período con resultados positivos: Chaco y Santa Fe marcaron una recuperación del 0,8% (en ambos casos traccionada por el gasoil); Neuquén creció un 0,6% (con mayor empuje de la nafta); mientras que La Pampa (0,4%) y San Juan (0,2%) también anotaron mejoras explicadas por el gasoil.

Se trató de avances muy débiles en todos los casos. Por el contrario, las jurisdicciones con los peores desempeños relativos del acumulado fueron Santa Cruz (-7,6%), Misiones (-8,9%) y Corrientes (-9,8%).