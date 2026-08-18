Récord de importaciones de bienes de consumo: qué productos registraron subas de hasta 530%

En el primer semestre ingresaron bienes de consumo por u$s5.362 millones, el mayor monto de la serie histórica. Frente a 2023, las compras externas crecieron 34,7%, con fuertes aumentos en electrodomésticos, indumentaria y alimentos.

Las importaciones de bienes de consumo alcanzaron un récord histórico durante el primer semestre de 2026 , en un escenario marcado por una mayor apertura comercial y un fuerte crecimiento de las compras externas en distintos rubros. Entre los casos más destacados aparecen los fideos y pastas, cuyas importaciones aumentaron más de 500% respecto de 2023 , y las carnes, que registraron un salto superior al 300%.

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De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) , elaborado sobre datos del INDEC y ARCA, durante los primeros seis meses del año ingresaron al país bienes de consumo por u$s5.362 millones , el mayor monto registrado para un primer semestre desde el comienzo de la serie.

Si bien frente a 2025 el incremento fue de apenas 1,8% , la comparación adquiere otra dimensión al extender el horizonte: las importaciones se encuentran 20,7% por encima del anterior récord para un primer semestre , registrado en 2018, cuando habían alcanzado u$s4.443 millones. En los últimos doce meses, en tanto, las compras externas de estos productos acumularon u$s 11.496 millones .

El crecimiento también modificó la composición de las compras externas argentinas. Los bienes de consumo representaron 15,1% de las importaciones totales durante el primer semestre , la participación más elevada de los últimos 22 años.

En comparación con el primer semestre de 2023, las importaciones de bienes de consumo aumentaron 34,7% , aunque el avance fue muy dispar entre sectores.

Las diez principales actividades concentraron el 84,7% del total importado, mientras que cinco rubros explicaron por sí solos el 45,5%. El mayor crecimiento se produjo en electrodomésticos, baterías y lámparas, con una suba del 109,2% respecto de 2023.

En segundo lugar quedaron las prendas de vestir, con un incremento del 86,3%, seguidas por motos, bicicletas, yates y otros equipos de transporte (+67,6%); productos alimenticios (+51,9%); y productos farmacéuticos (+27%).

El salto de las importaciones también estuvo acompañado por una ampliación de la cantidad de empresas que compran productos terminados en el exterior. Según los registros analizados por CEPA, el número de importadores se duplicó respecto de 2023, con la incorporación de 33.108 empresas.

Los productos de bienes de consumo con mayor importación

Uno de los casos más significativos fue el de la indumentaria: la cantidad de firmas que importaron prendas de vestir aumentó 175%, al sumar 3.516 empresas. En marroquinería el crecimiento fue del 144%, mientras que en electrodomésticos, baterías y lámparas alcanzó el 127%.

Fideos, carnes y panificados: importaciones con subas de hasta 530%

El sector de alimentos presenta algunos de los aumentos más pronunciados de todo el relevamiento. Los productos alimenticios representaron el 18% de las importaciones totales de bienes de consumo y sus compras externas crecieron 51,9% frente al primer semestre de 2023.

Dentro de ese universo, el salto estuvo encabezado por los fideos y pastas, cuyas importaciones aumentaron 530,8%. En segundo lugar quedaron las carnes frescas y en conserva, con un incremento de 315,2%.

También se registraron aumentos significativos en aceites y grasas (+93,9%), productos de panadería (+90,1%) y chocolate y confitería (+45,4%).

Así, el crecimiento de las importaciones no estuvo concentrado únicamente en bienes tradicionalmente asociados a productos importados, como indumentaria o electrodomésticos, sino que también alcanzó a alimentos con una amplia producción local.

Más bienes finales y menos insumos para la producción

El récord de bienes de consumo se produjo, además, en paralelo a una dinámica diferente en las importaciones vinculadas directamente con la producción.

Entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2026, las compras externas de bienes intermedios disminuyeron 17,8%, mientras que las de piezas y accesorios para bienes de capital cayeron 21,6%. En conjunto, ambos componentes registraron una contracción del 19,1%, frente al incremento de 34,7% de los bienes de consumo.

En el mismo período, la producción manufacturera retrocedió 12%, según los datos del Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) del INDEC utilizados en el informe.

El contraste es particularmente marcado en algunos sectores. Mientras las importaciones de electrodomésticos, baterías y lámparas crecieron 109,2%, la producción nacional de electrodomésticos e informática registró una caída del 56,1% frente al primer semestre de 2023. La producción de equipos y aparatos eléctricos, por su parte, disminuyó 7,1%.

De esta manera, el primer semestre de 2026 dejó una configuración particular del comercio exterior: los bienes destinados directamente al consumo alcanzaron máximos históricos, con fuertes incrementos en rubros como alimentos, indumentaria y electrodomésticos, mientras las importaciones de insumos y partes vinculadas con la producción se mantuvieron por debajo de los niveles registrados tres años atrás.