El comercio electrónico gana cada vez más terreno en volumen, pero su facturación cayó 5% en el primer semestre

Un informe de las principales empresas de e-commerce en el país dio cuenta de un aumento en las órdenes de compra y un mayor peso de las ventas por canales digitales. Sin embargo, el nivel de facturación — ajustado por inflación — arrojó una caída contra el año pasado.

El comercio electrónico no deja de crecer y cada vez son más los argentinos que realizan compras por canales digitales tanto a nivel local, como internacional. Sin embargo, a pesar del fuerte incremento, el sector no es ajeno al estancamiento del consumo y el bajo nivel de ventas.

" Tenemos muy buenos números dentro del contexto en el que estamos viviendo y en el que estamos inmersos. Números que indican que el comercio electrónico sigue creciendo y sigue siendo un pequeño refugio ante esta crisis ", afirmó el presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) , Andrés Zaied.

En la presentación de los datos de e-commerce de mitad de año — a la que pudo asistir Ámbito —, la cámara empresaria anunció que, durante los primeros seis meses de 2026, las órdenes de compra aumentaron 21% interanual , con un total de 181 millones de órdenes en ese periodo de tiempo.

Por su parte, las cantidades aumentaron 22% contra el primer semestre de 2025. Alimentos y bebidas, Herramientas y construcción, y Productos para el cuidado personal, fueron los productos más vendidos. Además, el ticket de facturación promedio fue de $107.597 .

En la primera mitad del año, la facturación del comercio electrónico alcanzó los $19.533.815 millones, lo cual implicó un crecimiento en términos nominales del 28% interanual. Sin embargo, al ajustarlo por inflación, el resultado arroja una caída . Por ejemplo, si se toma la inflación promedio interanual de ese periodo del año — 32,8% —, arroja una baja de 4,8%, mientras que si se utiliza el dato de junio — 33,5% — esa cifra es de 5,5%.

Diversificación y estancamiento del consumo

Zaied explicó que, el hecho de que la caída en el nivel de facturación conviva con un incremento en las órdenes de compra y unidades, se debe a dos factores. Por un lado, afirmó que hay un cambio de hábito: "La gente esté comprando más alimentos y bebidas online. Eso te produce un crecimiento en órdenes de compra y en cantidad de productos por ticket, pero son productos de ticket más bajo".

Por otro lado, explicó que hay productos, como los electrodomésticos de línea blanca, "que están en el quinto lugar en en unidades y terceros en facturación", cuyos precios subieron menos que la inflación.

Shein y Temu ganan terreno en el comercio electrónico de Argentina. Gentileza - NextSmartShip

"Yo hablo de la salud del canal digital y de la economía digital dentro del e-commerce justamente por eso. Porque aumentó la cantidad de órdenes de compra, la cantidad de productos que vende el ecosistema y el peso del e-commerce dentro de las empresas", argumentó el empresario.

Sobre este último punto, se destacó que para las empresas encuestadas dentro de la CACE, concentra más de un cuarto del total de ventas, representando el 28% del total. "¿Esto alcanza para dar vuelta la demanda? No", reconoció Zaied, quien agregó: "Necesitamos que el crecimiento sea aún mucho más grande para poder llegar a solventar caídas en el otro lado".

De hecho, la cámara aclaró que dentro de la demanda privada que mide el INDEC, el comercio electrónico representa aproximadamente 8% del total. De todas maneras, Gustavo Sambucetti, director Institucional de CACE, se mostró optimista respecto a la posibilidad de que el sector pueda mostrar una respuesta rápida ante una eventual mejora del consumo. "Creemos que estamos bien preparados para — cuando se vaya recuperando cada sector — tener el hábito de compra, la frecuencia de compra, la cantidad de compradores y las capacidades logísticas bien armadas".

El peso de las compras internacionales

En cuanto a las compras online internacionales, un 18% de los encuestados afirma haber concretado su primera compra durante 2026, mientras que 6 de cada 10 ya realizó al menos una compra al exterior, contra 4 de cada 10 encuestados en el informe del año pasado.

De todas maneras, el mismo relevamiento halló que la frecuencia de compra internacional sigue siendo principalmente ocasional (64%), reforzando su rol como canal para necesidades puntuales más que para compras habituales, que fueron del 10%.

Desde CACE explicaron que las compras internacionales representan aproximadamente el 6% del comercio electrónico total, aunque reconocieron que ese número podría ser más alto si se excluye ciertos productos que no pueden comprarse por courier, como podría ser producto de línea blanca.

"Si lo miramos por segmento, en sectores como indumentaria el 6% queda corto y probablemente sea dos dígitos", calculó Sambucetti. Entre los canales predilectos para realizar compras internacionales, se mantuvo Mercado Libre, con 31% — un leve retroceso de dos puntos contra 2025 —, Temu, con 23% — un salto de 13 puntos — y Shein, con 20%, un incremento de 12 puntos respecto al primer semestre de 2025.