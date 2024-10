Después de la baja de la inflación, Claudio Zuchovicki advirtió el próximo desafío: "Faltan ajustar aún las tarifas"

Posteriormente, reconoció que este "es el primer Gobierno que está atacando a las causas y no van atrás de las consecuencias. No hay controles de precios, no hay policías en la calle para que no se operen distintos tipos de cambios, con tarifas que no existían, con escasez de un montón de productos, antes no había repelentes, no llegaban productos importados, repuestos de autos".