La inflación de EEUU saltó al 3,3% interanual en marzo por el impacto de la guerra en Medio Oriente Por Juan Marcos Pollio + Seguir en









El dato estuvo levemente por debajo de lo esperado por los economistas del mercado. De todas maneras, se trató el incremento más importante desde mayo de 2023, durante los primeros meses de la guerra en Ucrania.

El aumento de los combustibles fue el gran responsable en el salto de la inflación.

La inflación norteamericana avanzó 3,3% interanual durante marzo, el primer mes en donde la volatilidad en los precios internacionales del petróleo por la guerra en Medio Oriente se hizo sentir en la economía de EEUU. Además, la suba mensual fue de 0,9%, el incremento más importante desde junio de 2022, en los primeros meses de la invasión rusa en Ucrania.

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Si bien el dato estuvo levemente por debajo de lo estimado por el mercado, representó un fuerte incremento respecto a los números de febrero, cuando la medición interanual fue de 2,4% y la mensual dio un avance de 0,3%.

Desglosado el dato, desde Balanz explicaron que "el mayor aporte al avance de los precios fue del sector energía con una contribución de 0,69 puntos en la medición mensual y de 0,79 puntos en la medición anual, después del salto de 10,9% en el componente de energía empujado por la suba en combustibles (21,2%)".

En cuánto a la inflación subyacente, es decir, sin contar los elementos más volátiles del IPC, como es el caso de los alimentos, los combustibles y la energía, los datos de marzo mostraron un aumento del 0,2% mensual y 2,6% interanual, apenas 0,1 puntos por encima de las cifras del mes previo.

"Existe un desfasaje entre los precios del petróleo y la inflación subyacente", afirmó Cooper Howard, director de investigación y estrategia de renta fija en el Centro Schwab de Investigación Financiera (SCFR). "Cuanto más tiempo se mantenga elevado el precio del petróleo, mayor será la probabilidad de que esto se refleje en el IPC subyacente", agregó.

petroleo mercados Los precios de la gasolina en Estados Unidos superaron un promedio de cuatro dólares por galón (unos 3,8 litros) por primera vez desde 2022 durante marzo. Depositphotos Por fuera del impacto de los combustibles En el informe publicado por el Departamento de Estadísticas Laborales (BLS) de EEUU se explicó que el índice de vivienda también aumentó en marzo, con un alza del 0,3%. El índice de alimentos se mantuvo sin cambios durante el mes, ya que el índice de alimentos fuera del hogar subió un 0,2%, mientras que el índice de alimentos en el hogar cayó un 0,2%. El estratega sénior de investigación de Pepperstone, Michael Brown, explicó que el informe "también reveló que los precios de los bienes subyacentes subieron un 1,2% interanual, 0,2 puntos porcentuales por encima del ritmo registrado en febrero, mientras que los precios de los servicios subyacentes aumentaron un 3% interanual, sin cambios respecto al periodo anterior". Y agregó que "estas cifras deben seguirse de cerca, no solo porque seguimos evaluando si la mayor parte del traspaso de los aranceles ya ha pasado, sino también porque la posibilidad de efectos de segunda ronda de la inflación y de presiones de precios más persistentes sigue siendo el factor determinante para las perspectivas de la política monetaria a corto plazo".