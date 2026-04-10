La canasta básica trepó 3,4% en CABA y una familia porteña necesitó $2.342.860 en marzo para ser de clase media

El costo de la canasta básica total, que determina la línea de pobreza, anotó su mayor suba en un año. De este modo, una familia "tipo" necesitó $1.489.829 para no ser considerada pobre.

Las canastas básicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) mostraron una tendencia alcista en marzo, en línea con las estimaciones de aceleración inflacionaria a nivel nacional. El costo de la Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza, escaló 3,4%, su mayor avance desde marzo del año pasado.

De este modo, una familia compuesta por una pareja de adultos, económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos, necesitó un ingreso mínimo de $1.489.829 para no ser considerada pobre . La Canasta Básica Alimentaria (CBA), utilizada para medir la indigencia, subió algo menos que en febrero (2,9% vs 3,1%), lo cual llevó la línea hasta los $814.709.

Vale recordar que, a diferencia de INDEC, el instituto de estadísticas de CABA tiene un sistema de canastas de consumo que permite "segmentar" a la población no pobre en distintas "clase sociales" . Para esto, en todos los meses el organismo evalúa la evolución de una Canasta Total (CT) , que incluye gastos mínimos en alimentos, vivienda, transporte, comunicaciones, educación, limpieza, servicios de esparcimiento, indumentaria, salud y bienes durables para el hogar.

Esa canasta aumentó 3,2 % en el tercer mes del año, hasta los $1.874.289 . Una familia porteña que percibió un ingreso ubicado entre la CBT y la CT es categorizada como "no pobre vulnerable".

La semana próxima el INDEC dará a conocer el dato de inflación nacional de marzo. Se espera que el índice supere el 3%, en un contexto de subas estacionales (en educación y en indumentaria) y ajustes en el precio de los combustibles.

La pobreza cayó en CABA al cierre de 2025, pero subió la indigencia

Recientemente la ciudad informó que la pobreza cayó al 21,1% en el cuarto trimestre de 2025, por lo cual afectó a 652.000 personas. En el mismo período de 2024 la proporción de porteños que no lograba cubrir el costo de la CBT había sido del 24,2%.

Mientras tanto, la proporción de gente de "clase media" tuvo un leve avance, desde el 47,4% al 47,6%. Lo más preocupante del informe difundido en la jornada fue que la indigencia subió del 6,5% al 6,8% (210.000 personas). Como consecuencia, dentro del conjunto de personas en situación de pobreza, el peso de los que están en condición extrema se amplió al 32,2%.