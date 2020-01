Guzmán desde hoy en Nueva York: habrá encuentros con FMI y el Tesoro

En ese marco, Guzmán también buscará persuadir a los acreedores de la provincia de Buenos Aires, ante el proceso encarado por el Gobierno de Axel Kicillof de prorrogar hasta el 1 de mayo el vencimiento de una cuota de capital que vencía originalmente ayer.

Según fuentes del Ministerio de Economía, la primera actividad que tiene previsto desarrollar Guzmán en Nueva York es un desayuno de trabajo organizado por el Council of Americas, la entidad presidida por Susan Segal. Allí, ante un auditorio compuesto por hombres de negocios y tenedores de deuda, el ministro hablará sobre macroeconomía y deuda. Por la tarde, Guzmán tiene previsto mantener un encuentro con funcionarios del Tesoro de EE.UU., en busca de un apoyo crucial para la Argentina ante el Fondo.

Mañana, antes de emprender su regreso al país, el ministro tendrá una reunión con el jefe de misión para la Argentina del Fondo, Luis Cubeddu, y la economista estadounidense Julie Kozak. El venezolano Cubeddu fue designado en ese cargo el 25 de noviembre del año pasado en reemplazo del italiano Roberto Cardarelli, quien se desempeñó en ese puesto desde septiembre de 2014.

La negociación del país con el FMI ocupa un lugar central en la agenda política del Gobierno. Durante su visita a Israel, Alberto Fernández pidió que los países que integran el directorio del Fondo apoyarán a la Argentina durante el período de negociaciones con el organismo multilateral.

Por el momento, Guzmán no tiene pautado viajar a Washington para reunirse con la titular del organismo, Kristalina Georgieva, por lo que se verán el mes próximo en el marco de un seminario económico que se realizará en Italia, organizado por El Vaticano. La cita será el 5 de febrero, cuando la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales (PACS).

Así, se especula que la presencia de Georgieva y de Guzmán dará lugar a diálogos informales entre el Gobierno y el Fondo, el cual espera conocer el plan económico de la administración de Fernández para oficializar el comienzo de las negociaciones.

Guzmán se mostró optimista durante los últimos contactos con la prensa y en conferencia aseguró que hay avances con el Fondo para “reperfilar” los pagos. Según sostuvo, entre el Gobierno y el organismo hay negociaciones “con un tono constructivo”, aunque aclaró que la Argentina no aceptará condicionalidades del organismo. Según declaró en una conferencia realizada la semana pasada, para el ministro, en la actualidad la relación con el FMI “es diferente” a la que supo construir la administración de Mauricio Macri, quien obtuvo un crédito por u$s56.300 millones, de los cuales el organismo desembolsó u$s44.500 millones.

Quien también se refirió a la reestructuración durante el fin de semana fue el exsecretario de Finanzas Daniel Marx, quien consideró que será “muy difícil” alcanzar la sustentabilidad de la deuda “sin quitas” de capital. “Sabemos que tenemos una situación fiscal que no es holgada y la Argentina no ha tenido una buena trayectoria de crecimiento”, justificó el economista. “En el FMI hay dos tipos de gestiones: la técnica, que tiene que ver con la situación fiscal. Ese técnico es sometido al directorio del organismo. Y después, pasamos al acompañamiento político; ahí votan los representantes de cada país si apoyan o no un acuerdo”, explicó Marx.