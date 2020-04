Deuda: sin margen para "reperfilar"

En ese escenario, la consultora se preguntó por qué se reperfilaron sólo estos pasivos y no el total de los vencimientos de este año (es decir, aquellos emitidos bajo ley extranjera y los nominados en pesos); y qué pasará con la negociación por casi u$s69.000 millones de títulos ley extranjera. “En primer lugar, resalta que el Gobierno dispuso este reperfilamiento acotado para poder seguir negociando: en lugar de anunciar una cesación total de pagos, el esquema del PEN parece ser postergar -por enésima vez- a cierta porción de los acreedores (ley local) para negociar las partes ‘más conflictivas’ de la deuda (ley extranjera)”, sostuvo Ecolatina, que aclaró que los “bonos legislados en jurisdicciones foráneas no se pueden reperfilar parcialmente sin caer en default”. “Despejado el camino” de los pasivos ley local en divisas, los vencimientos restantes de bonos para este año alcanzan u$s3.400 millones, remarcó la consultora. “Sin embargo, no son los únicos compromisos: por caso, hay que pagar u$s3.100 a organismos internacionales (FMI, BID y BIRF) y u$s2.100 millones al Club de París. Dado que las Reservas netas ascienden a u$s11.500 millones, y que el resultado de cuenta corriente sería superavitario, se podrían honrar estos u$s8.700 millones”, detalló y encima está el cronograma los vencimientos de deuda de las provincias emitidos bajo ley extranjera.