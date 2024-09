Deuda: para Martín Guzmán, el Gobierno buscaría postergar vencimientos por u$s6.000 millones de 2025

La decisión de modificar por DNU las condiciones para realizar canjes en la Argentina puso en duda, según algunos análisis, la capacidad del Gobierno para honrar obligaciones de capital por casi u$s6.000 millones en 2025. Es lo que dijo el ex ministro de Economía Martín Guzmán, para quien "lo que el DNU hace es aumentar la sospecha de que están tratando de cambiar el perfil de vencimiento de la deuda. El próximo hito es el 9 de enero porque hay vencimiento de capital, y en julio sería el próximo. Lo que se buscaría es patearlos para más adelante a cualquier costo”, indicó en charla con periodistas .

Los vencimientos de referencia son uno que opera el 9 de enero, por unos u$s2.898 millones, y otro por igual monto el 9 de julio del año próximo. Con el DNU 846 publicado en el Boletín Oficial este lunes, crece la inquietud por la eventualidad de que el equipo económico no pudiera estar en condiciones de refinanciar esos vencimientos en los mercados voluntarios de deuda.

En ese escenario, y suponiendo que desde la Secretaría de Finanzas a cargo de Pablo Quirno tuvieran que cambiar los bonos que vencen en 2025 en una operación de reestructuración para posponer vencimientos, podría afrontar en el mercado una tasa entre 15% y 20%, según el análisis del ex funcionario .

El ex ministro, autor del último canje, señala que la actual ley de Administración Financiera le impide al Poder Ejecutivo asumir tasas de mercado en operaciones con bonos en dólares . Para ello debería pedir autorización al Poder Legislativo. Cabe recordar que aunque los actuales bonos pagan un interés del 3% anual, al valer en el mercado cerca de la mitad de su precio de emisión, esa tasa se convierte en un 16% anual, en el caso del GD38. El razonamiento del ex ministro es que si Luis Caputo quisiera pasar los vencimiento del GD30 para el 2038, debería asumir esa tasa nueva.

“No hay acceso al mercado a tasas de interés que reflejen un perfil de sostenibilidad”, explicó.

Guzmán señaló que “esto es un canje implícito aunque el hecho de que no lo llamen así puede tener que ver con el hecho de que las calificadoras de riesgo penalizan los canjes, ya que están asociados a rebajas de calificación”, explicó.

El ex funcionario dijo que “se pueden hacer las operaciones que se quieran pero si el país no tiene capacidad de generar divisas no va a mejorar el perfil de la deuda”.

La hipótesis de Guzmán es que si Caputo abre un canje de deuda por los u$s6.000 millones que vencen en 2025, asumiría en una negociación con los bonistas el total de la tasa del mercado. Es decir, que el actual titular del Palacio de Hacienda no buscaría pagar una tasa menor.

Por eso, advirtió que el DNU “tiene consecuencias desestabilizantes para la economía porque ir haciendo operaciones de este tipo conlleva a que la carga de la deuda sea cada vez mayor”. “Es necesario un superávit primario más alto para poder servir los intereses de la deuda. Eso tiene un impacto en la macro y disminuye la actividad económica”, indicó.