Guzmán adelanta que un grupo de bonistas rechazará la oferta

En ese sentido, afirmó que “por un lado hemos tenido acuerdos con un número de acreedores, hubo un diálogo constructivo, pero hay un grupo de inversores muy importante con el que no y en un momento dejaron de negociar, plantándose en una situación que Argentina no podía sostener”.

La referencia implícita de Guzmán es hacia los grupos de bonistas Ad Hoc y Exchange, que en conjunto poseen deuda argentina por 21.000 millones de dólares y en teoría podrían bloquear cualquier acuerdo, y hasta el momento no se han expresado ni a favor o en contra de la propuesta argentina.

“Esperamos que en los próximos días haya un comunicado en contra y después se tomen un tiempo para decidir”, afirmó Guzmán al respeto de la postura de estos grupos de acreedores.

Al respecto, Guzmán agregó que “si no pudiéramos cumplir no tendría sentido. Con ese sector existió diálogo pero no nos pusimos de acuerdo. Nuestra intención es ponernos de acuerdo con BlackRock, no queremos confrontar".

"Argentina necesita resolver este problema de deuda insostenible para tener condiciones de recuperación y un país más estable y dinámico”, indicó Martín Guzmán en declaraciones con Radio Con Vos. “Transitamos un proceso complejo y con esta oferta se cierra. Argentina muestra una gran voluntad de acordar, hicimos un gran esfuerzo. Básicamente, ahora la decisión está del lado de los acreedores", sentenció.

En cuanto a la nueva oferta, en el prospecto completo, presentado durante la noche ante la SEC y publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno agregó detalles sobre la oferta, entre ellos de los umbrales mínimos de participación.

De acuerdo a la nueva oferta, esta avanzaría solamente si al 4 de agosto recibe el apoyo del 66,6% de los tenedores del total de los bonos elegibles, o niveles de entre 50% y 60% si los prospectos de bonos 2005 y 2016 son tomados por separado.