Deuda: oportuno apoyo del Bank of America y el HSBC a la posición argentina

El punto fundamental donde los dos bancos no coinciden con el gran fondo de inversión de Fink, es en el reclamo del indenture de los bonos lanzados para los canjes de 2005 y 2010 para la deuda emitida luego de 2016. Se trata del reclamo para que la posibilidad de ejecutar juicios sumarios ante el segundo Distrito Sur de Nueva York, en el caso de que la Argentina vuelva a caer en default, sin necesidad de aplicar las cláusulas “antibuitre”. Estas implican que para avanzar en una presentación judicial se debe esperar, entre otras cuestiones, a que termine la vida útil del bono emitido y una mayoría de casi el 35% de los tenedores de deuda. Estas restricciones, que no figuran en la última propuesta de Guzmán para los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010 son rechazadas por BlackRock y compañía, que exigen los mismos derechos que sus primeros del grupo Exchange Bondholderes comandados por Monarchy representados por el abogado Dennis Hranitzky. Mencionan que la eliminación de esta cláusula de la oferta es necesaria ante la sospecha de que el país volverá a entrar en default en unos años, y que se trata de un “deudor recalcitrante”, según el mensaje que recibió el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de parte de sus interlocutores del fondo de inversión, mientras intentaba cumplir la misión imposible pedida por Alberto Fernández de convencer a Fink de reducir su posición irreductible.

Para el Bank of America y el HSCB, y en general para todos los operadores importantes de Wall Street este reclamo de BlackRock y el resto del grupo AdHoc es indefendible. Se considera que las “cláusulas antibuitre” se aplican desde 2014 en el sistema financiero internacional (antes del comienzo de la megaemisión de deuda argentina del 2016 a 2018), y que son un mecanismos ya cerrado y aceptado por los mercados internacionales como protección para juicios de los fondos buitre. Se menciona que esta cláusula se respetó en las negociaciones de duda de Ucrania y Ecuador, y que eliminar el derecho en la renegociación con la Argentina provocaría una jurisprudencia negativa hacia el futuro. No sólo para futuras negociaciones por deudas impagas (algo imposible de detener en un mundo en pandemia) sino para la voluntad de colocación de activos financieros futuros de países en desarrollo o emergentes. Se supone que el mercado futuro de este tipo de operaciones será de alta demanda en la era pospandemia, y que el negocio se complicaría si BlackRock insiste en no aplicar las protecciones legales contra los fondos buitre vigentes desde 2014. El fondo se defiende asegurando que las cláusulas sólo quieren ser suspendidas para el caso argentino por su pésimo pasado, y que cuando vuelvan a negociar con países con mejores conductas las restricciones colectivas serían reactivadas.

Bank of America y HSBC buscan también que el canje presentado por Guzmán avance por otra cuestión, en este caso vinculado al marketing. Ninguna de las dos entidades quiere estar “pegada” a un proceso fallido, y que derive en un megajuicio en los tribunales de Loretta Preska, donde inevitablemente los abogados de los dos bancos tendrían que circular para declarar. Así, los dos nombres de las entidades financieras quedarían indirectamente involucradas en la que sería el juicio más grande entre fondos de inversión de elite y un país soberano de bastante importancia. Se reconoce que se los señalaría como parte de una causa más que desagradable, y que una situación de este tipo sería negativa para el negocio.