Una calificadora de EEUU elevó la nota del Banco Nación hasta el máximo nivel posible







La nota subió a “AAA” desde “AA”. La agencia justificó la decisión por varios factores, como la transformación digital y la innovación tecnológica.

La calificadora de riesgo FIX mejoró la nota de la deuda del Banco Nación, hasta la máximo nivel posible. La agencia justificó la decisión por "el profundo proceso de transformación digital e innovación tecnológica de la entidad financiera de capitales públicos",

La calificación del endeudamiento de largo plazo del Banco Nación subió a “AAA” desde “AA” y la perspectiva cambió a “Estable” desde “Positiva”. Mientras tanto, la nota de corto plazo se ratificó en “A1+”.

De acuerdo a un comunicado emitido en esta jornada, la mejora se fundamentó principalmente en:

Los resultados obtenidos en los últimos períodos, una situación de liquidez estabilizada y la calidad de la cartera

y la La recuperación del share en el sector privado

Los avances en banca digital y la eficientización de procesos

y la Los proyectos de modernización en marcha, con enfoque de mediano y largo plazo "Cabe destacar que el Banco Nación se encuentra en un profundo proceso de transformación digital e innovación tecnológica, pilares que fomentan el desarrollo de soluciones financieras más ágiles, seguras y centradas en el usuario. En este marco, la entidad implementó el primer 'Programa de Integridad', que adquiere un rol estratégico como garante de una cultura organizacional ética, transparente y orientada al largo plazo", destacó FIX.

Vale remarcar que FIX es una calificadora de riesgos de la región del Cono Sur, que evalúa la solvencia crediticia de empresas, gobiernos, fondos y otras entidades financieras. Su función principal, según su propia definición, es proporcionar al mercado una opinión sobre el riesgo de crédito y el futuro cumplimiento de las obligaciones financieras.