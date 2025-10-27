La calificadora de riesgo FIX mejoró la nota de la deuda del Banco Nación, hasta la máximo nivel posible. La agencia justificó la decisión por "el profundo proceso de transformación digital e innovación tecnológica de la entidad financiera de capitales públicos",
Una calificadora de EEUU elevó la nota del Banco Nación hasta el máximo nivel posible
La nota subió a “AAA” desde “AA”. La agencia justificó la decisión por varios factores, como la transformación digital y la innovación tecnológica.
La calificación del endeudamiento de largo plazo del Banco Nación subió a “AAA” desde “AA” y la perspectiva cambió a “Estable” desde “Positiva”. Mientras tanto, la nota de corto plazo se ratificó en “A1+”.
De acuerdo a un comunicado emitido en esta jornada, la mejora se fundamentó principalmente en:
- Los resultados obtenidos en los últimos períodos, una situación de liquidez estabilizada y la calidad de la cartera
- La recuperación del share en el sector privado
- Los avances en banca digital y la eficientización de procesos
- Los proyectos de modernización en marcha, con enfoque de mediano y largo plazo
"Cabe destacar que el Banco Nación se encuentra en un profundo proceso de transformación digital e innovación tecnológica, pilares que fomentan el desarrollo de soluciones financieras más ágiles, seguras y centradas en el usuario. En este marco, la entidad implementó el primer 'Programa de Integridad', que adquiere un rol estratégico como garante de una cultura organizacional ética, transparente y orientada al largo plazo", destacó FIX.
Vale remarcar que FIX es una calificadora de riesgos de la región del Cono Sur, que evalúa la solvencia crediticia de empresas, gobiernos, fondos y otras entidades financieras. Su función principal, según su propia definición, es proporcionar al mercado una opinión sobre el riesgo de crédito y el futuro cumplimiento de las obligaciones financieras.
