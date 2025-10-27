SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
27 de octubre 2025 - 21:24

Una calificadora de EEUU elevó la nota del Banco Nación hasta el máximo nivel posible

La nota subió a “AAA” desde “AA”. La agencia justificó la decisión por varios factores, como la transformación digital y la innovación tecnológica.

La nota de la deuda del Banco Nación subió a AAA.
La nota de la deuda del Banco Nación subió a AAA.

La calificadora de riesgo FIX mejoró la nota de la deuda del Banco Nación, hasta la máximo nivel posible. La agencia justificó la decisión por "el profundo proceso de transformación digital e innovación tecnológica de la entidad financiera de capitales públicos",

La calificación del endeudamiento de largo plazo del Banco Nación subió a “AAA” desde “AA” y la perspectiva cambió a “Estable” desde “Positiva”. Mientras tanto, la nota de corto plazo se ratificó en “A1+”.

Informate más

De acuerdo a un comunicado emitido en esta jornada, la mejora se fundamentó principalmente en:

  • Los resultados obtenidos en los últimos períodos, una situación de liquidez estabilizada y la calidad de la cartera
  • La recuperación del share en el sector privado
  • Los avances en banca digital y la eficientización de procesos
  • Los proyectos de modernización en marcha, con enfoque de mediano y largo plazo

"Cabe destacar que el Banco Nación se encuentra en un profundo proceso de transformación digital e innovación tecnológica, pilares que fomentan el desarrollo de soluciones financieras más ágiles, seguras y centradas en el usuario. En este marco, la entidad implementó el primer 'Programa de Integridad', que adquiere un rol estratégico como garante de una cultura organizacional ética, transparente y orientada al largo plazo", destacó FIX.

Vale remarcar que FIX es una calificadora de riesgos de la región del Cono Sur, que evalúa la solvencia crediticia de empresas, gobiernos, fondos y otras entidades financieras. Su función principal, según su propia definición, es proporcionar al mercado una opinión sobre el riesgo de crédito y el futuro cumplimiento de las obligaciones financieras.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias