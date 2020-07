Para Álvarez Agis, la compra de u$s200 por mes se mantendrá aunque se arregle la deuda

Por el contrario, el economista al participar de una videoconferencia organizada por Puente, aseveró que si la Argentina incurre en default el control de cambio seguirá siendo estricto.

"Si me preguntan que si se arregla la deuda las personas humanas podemos comprar más de 200 dólares por mes, digo que no creo. No creo que el arreglo de deuda venga con una relajación del control de cambio para las personas pero sí para las empresas", consideró el economista esta tarde.

No obstante, completó que "el arreglo de deuda puede significar que los niveles máximos de brecha que vimos en el pasado sean un techo y no un piso".

"Con arreglo de deuda la brecha baja o lo que es lo mismo, la demanda de pesos sube. Si se piensa que hay un arreglo de deuda el CCL no vale $150 y si piensa que hay un arreglo de deuda el Banco Central no pierde 70 millones de dólares por día, compra 30 o 40", reseñó el economista.

A partir de ahí, Alvarez Agis insistió en que tras un eventual acuerdo con los acreedores externos "la modificación 7030, que es la que impone las mayores restricciones en la Argentina y, su hermana menor, la comunicación 7032 se empiecen a relajar".

El exfuncionario aseguró que "si no hay un default, no hay una devaluación", al describir que "hay un escenario de default que mete mucha presión en el mercado cambiario pero por el contrario si no se da ese escenario esa presión no ocurre" y se dejan de lado "este nivel de controles o más altos".

Respecto de las tarifas de servicios públicos que se encuentran congeladas por el actual contexto de pandemia, el economista indicó que los cuadros tarifarios "se van a descongelar en la primera mitad del 2021 pero a un ritmo menor al de la inflación acumulada en el último año y medio".

"La historia reciente muestra que en los años en los que no hay elecciones suben las tarifas y en el año de elecciones bajan porque se congelan y en el medio el salario nominal acompañaba. En esta oportunidad las tarifas están congeladas pero los salarios nominales bajan", explicó.

"Es claro -entendió- que las tarifas en el primer o segundo trimestre del año próximo se van a descongelar pero dudo que lo hagan al ritmo que se podría pensar si se hace la cuenta de la inflación acumulada desde septiembre de 2019 a enero de 2021. Se van a descongelar pero gradualmente".

En cuanto al escenario de la economía local precisó que "con un escenario de default se podrá tener rebote técnico y poco más, pero sin default se puede esperar una velocidad de recuperación que tal vez en dos años devuelva al país al punto inicial".

El economista aseguró que de acuerdo a los datos relevados "no hay una relación entre apertura de la cuarentena y reactivación de la economía. Abrir no es vender y vender no es cobrar. Porque por el lado de la oferta hay un rebote técnico pero la demanda no responde".

En cuanto a la posibilidad real de que se aplique el impuesto a las grandes fortunas Álvarez Agis expresó: "lo veo factible, pero más como un aporte extraordinario y no como un impuesto regular".

"Argentina tiene que cambiar drásticamente su estructura, tiene que subir los impuestos a las personas pero lo tiene que combinar con una baja a los impuestos a las compañías", sentenció.