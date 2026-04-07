Bitcoin cae por debajo de u$s69.000 a falta de respuesta de Irán al ultimátum de Donald Trump + Seguir en









El mandatario estadounidense aseguró que atacaría Teherán en caso de que no accedan a liberar el estrecho de Ormuz.

Cómo opera el mercado cripto hoy.

El mercado de criptomonedas opera a la baja al diluirse el ultimátum que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. El mandatario advirtió que, de lo contrario, desataría "el infierno" en el país. En este marco, Bitcoin (BTC) cae hasta los u$s68.000, según Binance.

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La criptomoneda reina retrocede 2%, y cotiza a u$s68.514. En tanto, Ethereum (ETH) sigue esa línea y desciende 2,5% hasta los u$s2.100, y entre las altcoins resaltan los incrementos de XRP (-3,2%), y Solana (-3,8%).

Embed Las criptomonedas, a la espera de señales de la guerra El mercado cripto opera en verde atento a las últimas novedades de la guerra de Irán, cuando se acerca el final del plazo que el mandatario dio a Teherán para reabrir el paso, clave para una quinta parte del petróleo mundial.

Trump prometió que si no llega a un acuerdo con Irán antes del martes a las 20 horas de Washington (21 horas de Argentina) destruirá sus centrales energéticas y sus puentes, así como otras infraestructuras.

El mandatario aseguró este lunes en una comparecencia que cree que Irán está negociando "de buena fe" y que "les gustaría poder llegar a un acuerdo" antes de que se cumpla el plazo.

Antes de la comparecencia, Trump afirmó a un grupo de periodistas que la propuesta de paz presentada por Teherán es "significativa" pero que "no es suficientemente buena".