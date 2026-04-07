Salud de Julio De Vido: su familia denuncia agravamiento y cuestiona condiciones de detención + Seguir en









Tras una serie de intervenciones cardíacas de urgencia, su defensa advierte sobre el riesgo que implica su estado clínico, cuestionó las condiciones del sistema penitenciario y denuncia una “grosera disminución” de su expectativa de vida.

Julio De Vido permanece internado tras la detección de un cuadro cardíaco de riesgo. Foto: Agencia Noticias Argentina

La situación de salud del exministro Julio De Vido genera preocupación. Según se informó, el pasado 1 de abril se le detectó un cuadro de fibrilación auricular en el Hospital Interzonal de Ezeiza. “A partir de la fibrilación auricular detectada […] y por el estado de riesgo en el que se encontraba Julio fue derivado de urgencia a CABA”, señala el parte difundido por su entorno.

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Desde el jueves 2 de abril permanece internado en un centro de alta complejidad en Palermo, donde se le realizaron estudios cardiológicos avanzados, entre ellos un ecocardiograma transesofágico y una cardioversión eléctrica para revertir el trastorno del ritmo cardíaco.

Ayer se le practicó un cateterismo (“estudio hemodinámica coronario”) que detectó “dos lesiones coronarias severas” en la arteria descendente anterior y una rama diagonal. Ante ese cuadro, los médicos realizaron una angioplastia con colocación de stents.

julio de vido El exministro fue trasladado de urgencia a CABA luego de sufrir fibrilación auricular. ¿Qué riesgos presenta su cuadro clínico? De acuerdo con la información difundida, De Vido padece diabetes mellitus insulinodependiente. Si bien “estaba CONTROLADA cuando ingresó”, su defensa subraya que se trata de una condición que agrava significativamente el riesgo: “todos los médicos del planeta saben que la diabetes se asocia con mayor agresividad de la enfermedad coronaria”. En ese marco, advierten que se trata de “un paciente con alto riesgo cardiovascular”.

El cuadro clínico, remarcan, exige una atención inmediata y constante: “Esa posibilidad concreta de descompensaciones agudas se atiende con urgencia a cualquier ser humano, más aún cuando tenés 76 años y necesitás controles oportunos y eficaces”.

¿Qué cuestiona su defensa sobre las condiciones de detención? Desde su defensa también se cuestionan las condiciones del sistema penitenciario. “Julio De Vido está sometido a un inadecuado sistema penitenciario”, afirman, y agregan que ese contexto “no permite sostener que esté ‘compensado’, una valoración que carece de sustento en la realidad”. En términos más duros, la abogada Alessandra Minnicelli planteó: “no puedo entender la crueldad […] que está provocando un agravamiento de su salud y una grosera disminución de su expectativa de vida”. De Vido La internación en un centro de alta complejidad busca estabilizar un cuadro delicado. Finalmente, la defensa también pone el foco en la causa judicial que derivó en su condena, al sostener que se trata de una imputación como “partícipe necesario de administración desleal por omisión”, y cuestiona la proporcionalidad de la pena: “por este ‘delito’, nadie va preso”. El caso reabre el debate sobre la relación entre salud, condiciones de detención y decisiones judiciales en personas mayores con enfermedades de riesgo, en un contexto donde los informes médicos recientes parecen tensionar las resoluciones previas.