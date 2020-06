Zuccardi: "El empleo no se sostiene por decreto"

José Zuccardi: En mi actividad, la vitivínicola, en general, venimos de un proceso de desintervención de los gobiernos. En nuestro sector hubo una empresa estatal que regulaba muchas cuestiones y luego de un proceso largo de privatización llegamos a donde estamos hoy y creo fue positivo. Particularmente no conozco el mercado de granos y no conozco el caso de Vicentin como para dar una opinión fundada; creo que idealmente el Estado sólo tiene que tomar injerencia en cuestiones estratégicas o puntuales donde así se justifique.

P.: El Gobierno hizo referencia a que estaba rescatando una empresa quebrada, en ese caso ¿le parece valedera una intervención estatal?

J.Z.: En líneas generales entiendo que no es conveniente que el Estado intervenga en áreas donde las empresas privadas deben manejarse. Lo que estimo, y repito que no conozco en profundidad el caso Vicentin, es que es una empresa que está en una situación muy complicada y que viene de un proceso de deterioro un tanto largo. Mucho más no podría agregar; si son temas referidos a la vitivinicultura, como presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y empresario, puedo opinar con fundamento, pero en este caso puntual no lo creo. Sólo podría decir, como conceptualidad, que el Estado no es un buen operador para las empresas en actividad, donde el sector privado puede hacerlo eficientemente.

P.: Continuando con un tema de índole económico, ¿cómo está viendo la renegociación de la deuda; es optimista respecto a un acuerdo?

J.Z.: Más que ser optimista, es lo que anhelo, que se llegue pronto a un acuerdo de reestructuración. Es una cuestión muy importante para el país y para el desarrollo económico. No tengo la información de cómo va la negociación y supongo que esto se maneja en un ámbito muy reservado, pero mi deseo y la necesidad del país es que la situación de la deuda externa se resuelva favorablemente. Es clave que se gane el tiempo necesario para reactivar a nuestra economía que atraviesa una situación muy compleja.

P.: ¿Cómo evalúa las últimas medidas del BCRA respecto a un mayor control en el mercado de cambios?

J.Z.: Creo, justamente, que todas estas medidas se están tomando en el marco de la renegociación de la deuda. Por eso también me parece fundamental que haya una resolución al respecto, ojalá favorable para la Argentina, para que el Gobierno pueda definir una política económica no tan de corto plazo, sino de más largo alcance y así los empresarios podamos tomar decisiones. Creo que eso es lo que está necesitando el empresariado argentino, tener una visión a largo plazo.

P.: ¿Cuál es su diagnóstico de la actual crisis económica, vislumbra una posible salida en el corto-mediano plazo?

J.Z.: Estamos atravesando una profunda crisis, pero distinta a las que ya hemos tenido como país, y eso es porque excede nuestros límites. La crisis de 2001 fue muy intensa, muy profunda, pero sólo nuestra, el mundo siguió igual, no tuvo un quiebre global. En este caso es distinto, la pandemia afectó a todo el mundo y eso le da otra connotación. Respecto a una posible salida, creo que todo dependerá de cada sector. Hay actividades que se levantarán antes y otras que tendrán que soportar un período de caída más largo, como es el caso del turismo. En líneas generales, estoy viendo que la economía a nivel global tiende gradualmente a normalizarse y eso es algo positivo.

P.: Esta semana se prorrogó hasta fin de año la doble indemnización. ¿Qué opina al respecto?

J.Z.: Me parece que está bien el objetivo de no perder puestos de trabajo, pero si la economía no se recupera, las empresas no tienen espalda financiera. El empleo no se sostiene por decreto. Es una medida que puede hacerse por uno o dos meses, pero no por seis meses más. Es realmente un error pensar que con un decreto se puede sostener el empleo, solo puede lograrse sobre la base de una reactivación de la economía. Esto implica tasas de interés adecuadas, apertura de merados y demanda de los mercados.

P.: ¿Cómo evaluaría la gestión del actual Gobierno?

J.Z.: Es realmente un Gobierno muy reciente, que sólo tiene seis meses de gestión y con una pandemia en el medio. Veo que hay buenas intenciones, pero todavía es prematuro para hacer un juicio de valor. Teniendo en cuenta todas estas cuestiones que estamos atravesando, me parece que abrir un juicio de valor en este momento sería un error y hasta injusto.