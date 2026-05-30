Donald Trump endurece sus exigencias a Irán mientras se estanca la negociación nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , elevó este sábado sus exigencias públicas a Irán mientras continúan las conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo definitivo, en un escenario atravesado por diferencias sobre el programa nuclear, el levantamiento de sanciones y la reapertura plena del estrecho de Ormuz .

Aunque los contactos diplomáticos siguen abiertos , la negociación volvió a mostrar señales de estancamiento . Desde Washington insisten en que Teherán debe comprometerse a no desarrollar armas nucleares, mientras que el régimen iraní reclama garantías concretas sobre el alivio de sanciones y el control de las condiciones de navegación en una de las rutas marítimas más sensibles para el comercio mundial de petróleo.

Uno de los puntos centrales de la disputa continúa siendo el estrecho de Ormuz , paso clave para la circulación internacional de crudo y gas. Trump reclama una reapertura total, sin peajes y con tránsito irrestricto para los buques , mientras que Irán sostiene que la administración del corredor debe quedar bajo condiciones fijadas por Teherán y Omán.

La agencia semioficial iraní Fars consideró que las declaraciones del presidente estadounidense buscan presentar una “victoria fabricada”. A su vez, fuentes iraníes citadas por agencias internacionales señalaron que el eventual entendimiento no incluiría cuestiones nucleares, una diferencia que expone la fragilidad de las conversaciones.

El estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de petróleo, quedó en el centro de la negociación entre Estados Unidos e Irán.

Estados Unidos atacó un carguero que se dirigía a Irán

En medio de ese escenario, las fuerzas armadas de Estados Unidos confirmaron que atacaron e inutilizaron un buque comercial que se dirigía hacia Irán, pese a que el alto el fuego entre Washington y Teherán continúa formalmente vigente.

Según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), la operación se realizó el 29 de mayo contra el carguero M/V Lian Star, una embarcación con bandera de Gambia que tenía como destino un puerto iraní. La versión oficial indicó que el barco ignoró más de veinte advertencias de las fuerzas militares desplegadas en la zona antes de que se ordenara la intervención.

La operación culminó con el lanzamiento de un misil Hellfire contra la sala de máquinas del buque. “Una aeronave estadounidense inutilizó el buque disparando un misil Hellfire contra la sala de máquinas después de que la tripulación del Lian Star no acatara las órdenes. El barco ya no se dirige a Irán”, informó el Centcom.

Hasta el momento, Washington no brindó detalles sobre posibles heridos, el estado actual de la embarcación ni el tipo de carga que transportaba. La falta de precisiones alimentó la incertidumbre sobre un episodio que vuelve a mostrar la fragilidad de la tregua y la dificultad para separar las negociaciones diplomáticas de la presión militar en la región.

El propio Centcom señaló que, desde la entrada en vigor del bloqueo marítimo, las fuerzas estadounidenses ya inutilizaron cinco embarcaciones comerciales y desviaron otras 116 que intentaban llegar a territorio iraní. Para Washington, esas operaciones forman parte del cumplimiento de las restricciones vigentes; para Teherán, en cambio, refuerzan sus reclamos por el levantamiento de las medidas y por mayores garantías antes de avanzar en un pacto definitivo.