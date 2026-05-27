Ahorrá tus dólares en el Mundial 2026: cuál es la sede más cara de la competencia

De cara al inicio de la Copa del Mundo, hay ciudades que tendrán precios que complicarán a los hinchas.

El Mundial 2026 ya dio que hablar por los precios que tendrá en comparación con su predecesor, algo que no será costoso solo para los argentinos por la brecha entre el peso y el dólar . Hay sedes con valores muy altos, que serán de las más polémicas de la competencia por el gasto que implicarán para el fanático común.

En ese aspecto, quienes sigan a la Scaloneta tendrán algo a favor: la Albiceleste no disputará la fase de grupos entre los sitios más caros de Estados Unidos, México y Canadá. En cambio, otros hinchas sí sufrirán los precios elevados de algunos rincones de la competencia.

Argentina jugará en Kansas City, la cual es una de las sedes más accesibles del certamen.

Boston quedó señalada como la sede más cara del Mundial 2026 para una estadía corta. En los cálculos de viaje para partidos de fase de grupos, un paquete básico de dos noches llegó a ubicarse cerca de los u$s8.929 , por encima de otros puntos importantes de Estados Unidos.

La clave está en que la cancha no queda en el centro, sino en Foxborough, a unos 50 kilómetros al sudoeste. Ese detalle cambia todo: no es lo mismo dormir en una ciudad con mucha oferta hotelera que buscar alojamiento cerca de una zona más chica, con menos habitaciones disponibles y una demanda enorme durante el torneo.

En los alrededores del Gillette Stadium, las reservas de dos noches en hospedajes temporarios llegaron a promediar u$s3.044. La suba fue de 273% frente a un fin de semana normal de verano, un salto que convierte a esta zona en una de las más difíciles para quienes quieran cuidar el presupuesto.

Ahí aparece una buena noticia para los argentinos. La Selección jugará en Kansas City y Dallas durante la fase de grupos, dos plazas bastante más convenientes en alojamiento. Los hoteles en la ciudad de Missouri rondan los u$s220 por noche, mientras que en el norte de Texas se ubican cerca de los u$s272. En el área de Massachusetts, en cambio, el promedio sube hasta unos u$s611.

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El incremento de los precios en Vancouver

Vancouver también obliga a revisar bien la billetera. La ciudad canadiense quedó entre las más caras del torneo para hospedarse durante el Mundial 2026 y llegó a registrar un promedio de u$s846 por noche, el valor más alto entre las 16 sedes en los relevamientos hoteleros.

El salto es mayor en las noches con partido en el BC Place, el estadio de la ciudad para el Mundial 2026. En esas fechas, los hoteles suman un recargo promedio de u$s514 sobre la tarifa habitual. Por eso, una habitación que ya era cara puede pasar sin problemas la barrera de los u$s1.300.

El aumento no llega solo por el fútbol. La ciudad tiene menos margen hotelero que otros grandes centros, reglas más estrictas para alquileres temporarios y una temporada fuerte de turismo en el verano del hemisferio norte. Además, el movimiento de cruceros en la costa de Columbia Británica también ocupa parte de la oferta disponible.

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Los gastos dentro de los estadios

Dentro de los estadios, el cálculo más claro agarra como referencia un combo básico para una persona: una comida rápida y una cerveza compradas durante el partido. Con esa medida, la sede de San Francisco aparece entre las más caras, ya que el consumo en el Levi’s Stadium llega a u$s34.24.

También aparecen arriba otras dos sedes fuertes de Estados Unidos. En Nueva York/Nueva Jersey, donde se jugará en el MetLife Stadium, el mismo combo ronda los u$s33.22. En Los Ángeles, con partidos en el SoFi Stadium de Inglewood, el valor queda cerca de los u$s32.24.

Boston no lidera este gasto puntual, pero igual queda en un nivel alto. En el Gillette Stadium de Foxborough, el consumo de referencia aparece en u$s26.73. La sede más cara del viaje completo no es necesariamente la más cara para comer y tomar algo dentro de la cancha.

Para los argentinos, el contraste más útil está en las dos sedes de la fase de grupos. En Kansas City, el combo dentro del Arrowhead Stadium aparece en u$s22.37. En Dallas, donde se jugará en el AT&T Stadium de Arlington, el valor ronda los u$s23.88.

México marca una distancia mucho más grande. En Guadalajara, el mismo consumo figura en u$s9.77; en Ciudad de México, en u$s10.77; y en Monterrey, en u$s13.90. En este punto, las sedes mexicanas quedan muy por debajo de Estados Unidos y Canadá.

Kansas City Conmebol El combinado nacional hará base en Kansas, donde jugará el primer partido y contará con varios servicios baratos para los hinchas. Conmebol

El desafío de los traslados

Los traslados pueden cambiar bastante el gasto de un viaje mundialista, sobre todo cuando la cancha queda lejos de la zona donde se alojan la mayoría de los hinchas. En la sede de Boston, el estadio está en Foxborough, fuera del centro urbano. El tren especial desde South Station, una de las estaciones principales de la ciudad, hasta Foxboro Station cuesta u$s80 ida y vuelta, requiere compra anticipada y tarda cerca de una hora. También hay un bus directo por u$s95.

En la sede de San Francisco, el nombre se puede confundir porque FIFA la presenta como San Francisco Bay Area, pero el partido se juega en Santa Clara, una ciudad ubicada al sur de la bahía. Para llegar al Levi’s Stadium desde distintos puntos de la región hay que combinar trenes locales, como BART, Caltrain o VTA, según el punto de partida.

Dallas tiene otro esquema porque el AT&T Stadium está en Arlington, una ciudad ubicada entre Dallas y Fort Worth. El plan de transporte marca al Trinity Railway Express, un tren regional que conecta esas dos zonas, como una de las vías principales para acercarse a CentrePort Station. Desde esa parada saldrán buses especiales hacia el estadio. El pase regional de un día cuesta u$s9.

Kansas City también tendrá un sistema armado para el torneo. ConnectKC26 incluye pases de un día desde u$s5, opciones semanales de u$s25 y un pase completo de u$s50 para moverse entre distintos puntos de la región durante el Mundial 2026.