El organismo lanza una nueva transmisión para observar de cerca el comportamiento de especies marinas, en una zona protegida de Chubut.

El Conicet realizará su tercera transmisión en tiempo real, para mostrar el comportamiento de una colonia de pingüinos en Chubut.

La primera experiencia del Conicet transmitiendo en vivo desde el fondo del mar, realizada en Mar del Plata, dejó al público argentino con ganas de más. El entusiasmo superó cualquier cálculo previo y demostró que mirar cómo se mueve la vida silvestre sin filtros, sigue generando una curiosidad difícil de explicar. Ahora, el organismo científico redobla la apuesta, con una nueva emisión enfocada en las colonias de aves marinas de Chubut.

El proyecto se desarrolla dentro del Parque Provincial Patagonia Azul , un área protegida clave donde anidan el pingüino de Magallanes, el petrel Gigante del Sur y el cormorán Imperial. Las cámaras fueron instaladas en puntos remotos de distintas islas, lugares donde los científicos suelen tener dificultades para llegar sin generar disturbios.

El objetivo es claro, aunque no sencillo: registrar el comportamiento reproductivo sin interferir en el entorno. Los investigadores reconocen que todavía hay muchas variables que escapan al control humano. El equipo sostiene que observar estos procesos en tiempo real ayuda a entender cómo se desarrollan —o se interrumpen— ciclos naturales que, a simple vista, suelen pasar desapercibidos.

La iniciativa está encabezada por Flavio Quintana, investigador Superior del CONICET , quien impulsó esta tercera transmisión en menos de un año. Antes de esta nueva aventura patagónica, el equipo ya había mostrado imágenes submarinas en Mar del Plata y también transmitido una expedición paleontológica en Río Negro .

Según Quintana, el objetivo es capturar esos momentos que la vida diaria nos impide ver: el ritmo real de incubación , los relevos entre adultos para alimentar a los pichones , las tormentas que barren las islas o la aparición ocasional de intrusos que alteran la calma.

Para lograr una transmisión estable, los técnicos montaron un sistema que parece más propio de un laboratorio que de un islote ventoso: paneles solares, baterías de larga duración, antenas, routers y cámaras resistentes a las condiciones extremas. “Hoy el internet satelital alivió un obstáculo histórico, pero sostener energía y conectividad en un ambiente salino y con vientos fuertes sigue siendo un desafío”, explicó Ignacio Gutiérrez, coordinador del equipo de Especies de Patagonia Azul.

patagonia-azul-pinguinos.jpg

Cómo ver el streaming de los pingüinos

El público puede seguir la transmisión completa en este enlace a YouTube.

Allí se puede dejar comentarios, compartir impresiones en tiempo real y, con un poco de suerte, enganchar momentos únicos como el arribo de un pingüino con alimento, una ráfaga de viento que obliga a los adultos a cubrir el nido o alguna escena que solo ocurre en esos rincones remotos de la Patagonia.