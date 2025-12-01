Wall Street cede en el inicio de un diciembre marcado por reuniones claves de la Fed y el Banco de Japón

Si bien se da por descontado que en diciembre la Fed realizará un nuevo recorte, las dudas son sobre qué pasará después. En paralelo, el banco japonés

Los principales índices de Wall Street caen en la preapertura de este lunes. El mal clima en el inicio de la jornada tiene su origen en las dudas que existen en torno a las próximas decisiones de política monetaria de dos de los bancos centrales más importantes del mundo.

Con la próxima decisión de la Reserva Federal (Fed) de EEUU a la vuelta de la esquina, los inversores están descontando ahora un 87% de probabilidades de que el banco central norteamericano recorte los tipos en 25 puntos básicos cuando se reúna la próxima semana.

Sin embargo, lo que no está tan claro, y pone nervioso al mercado, es qué pasará después de diciembre . Actualmente, hay pocas posibilidades de que se produzca otro recorte antes de la segunda mitad de 2026 .

Algunos analistas creen que en diciembre podría incluso producirse un "recorte hawkish" , término utilizado por los inversores para referirse a una baja acompañada de indicios por parte de los responsables políticos de que no es probable que se produzca otro recorte en el corto plazo .

A eso se le suman los trascendidos de la prensa norteamericana de que el asesor económico de la Casa Blanca , Kevin Hassett , podría ser el próximo presidente de la Fed .

fed reserva federal.jpg Federal Reserve

Wall Street arranca diciembre con el pie izquierdo

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,60% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,73%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,44% a la baja.

En la previa, las acciones con mayores subas son DoorDash (+1,3%), Newmont Goldcorp (+1,3%) y TakeTwo (+0,9%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Globe Life (-5,9%) y ResMed (-4,2%).

Con el arranque del último mes del año, los principales índices de Wall Street anotan un 2025 con subas generalizadas y en sus máximos históricos. En los últimos seis meses, el Nasdaq sube 22,35%, el S&P 500 acompaña con +15,86% y el Dow Jones le sigue con +12,88%.

El Banco de Japón le agrega ruido al mercado global

Por el otro, el gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, afirmó que el banco central considerará los "pros y los contras" de subir los tipos de interés en su próxima reunión sobre política monetaria en diciembre, lo que supone el indicio más claro hasta la fecha de que podría producirse una subida este mes.

Posteriormente, declaró en una conferencia de prensa que daría más detalles sobre la futura trayectoria de la política monetaria del banco central una vez que las tasas se elevasen al 0,75%.

La novedad no cayó bien en el Nikkei 225 japonés, que se desplomó 1,89%. Mientras, el Kospi surcoreano retrocedió 0,16%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,67%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,65%.

En Europa, el Euro Stoxx bajó 0,61%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 1,40% y el CAC francés acompaña con -0,80%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja apenas 0,11%.