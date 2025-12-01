Con la llegada del verano, miles de familias porteñas comienzan a planificar las actividades de sus hijos durante las vacaciones. Sin embargo, en un contexto desafiante y presupuestos ajustados, el costo de las colonias de enero se convirtió en una barrera para muchos. Los precios actuales, obligan a los padres a hacer cálculos finos para poder sostener la actividad durante todo el mes.
Colonias de verano con precios récord: cuánto cuestan en enero
El costo de las colonias de verano en la Ciudad es alto: las cuotas oscilan entre $600.000 a $1.650.000 por niño, dependiendo la propuesta.
-
Barrios privados: crecen un 25% las consultas por alquileres temporarios para el verano
-
La industria de EEUU acumula nueves meses de contracción: ¿es el argumento que buscaba la Fed para bajar la tasa?
Precios de colonias en CABA
Los valores relevados para enero muestran tarifas que oscilan entre $600.000 y $1.650.000 por mes, dependiendo del club, la franja horaria y la modalidad. En febrero, las cuotas suelen bajar ligeramente debido a la menor demanda.
Entre las opciones relevadas por Ámbito aparece por ejemplo, el Club Pinocho, en Villa Urquiza, donde el turno completo durante todo enero cuesta $720.000 por niño. Por su parte, el Club Sirio Libanés ofrece un turno de 13 a 18 horas por $750.000 mensuales, aunque cuenta con otra alternaiva de tres veces por semana por $680.000.
En la Colonia del Árbol, para el período que va del 5 al 30 de enero, el valor es de $600.000, convirtiéndose en una de las propuestas privadas más accesibles. Por su parte, en el Círculo de la Policía Federal, el mes completo se ubica en $700.000.
En tanto, para la colonia del Racket Club por las 4 semanas de enero hay que desembolsar $1.650.000. Los socios tienen 40% de descuento y se ofrece la opción de llevar vianda o contratar menú a cargo de Los Petersen.
A estos valores hay que sumarles dos costos clave: traslado en combi, en caso de que la familia lo necesite y la vianda diaria, que también implica un gasto considerable si se sostiene durante todo el mes.
En conjunto, llevar a un niño a la colonia en enero puede superar fácilmente el millón de pesos sumando cuota, transporte y comida. Para muchos padres, estos precios ya están en niveles similares o incluso por arriba de la cuota de un colegio privado lo que explica por qué muchas familias analizan reducir días, turnos o directamente prescindir de la opción privada.
Opciones gratuitas para las vacaciones
Las colonias gratuitas del Gobierno de la Ciudad, que funcionan en polideportivos y parques públicos, registran una alta demanda cada verano. La inscripción se agota rápidamente y muchas familias recurren a estas propuestas para garantizar un espacio recreativo sin agregar presión al presupuesto mensual.
Con un verano que se anticipa caluroso y un calendario escolar que recién se retoma a mediados de febrero, el gasto en colonias se vuelve una decisión compleja. Para muchos hogares, la actividad sigue siendo fundamental como espacio de recreación, aprendizaje y organización familiar. Pero los precios ponen en evidencia una tensión creciente entre necesidad y posibilidad económica, un desafío que se repite cada vez con más fuerza en el verano porteño.
Dejá tu comentario