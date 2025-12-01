Colonias de verano con precios récord: cuánto cuestan en enero Por Andrea Glikman + Seguir en









El costo de las colonias de verano en la Ciudad es alto: las cuotas oscilan entre $600.000 a $1.650.000 por niño, dependiendo la propuesta.

Las colonias para el verano son muy demandas.

Con la llegada del verano, miles de familias porteñas comienzan a planificar las actividades de sus hijos durante las vacaciones. Sin embargo, en un contexto desafiante y presupuestos ajustados, el costo de las colonias de enero se convirtió en una barrera para muchos. Los precios actuales, obligan a los padres a hacer cálculos finos para poder sostener la actividad durante todo el mes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Precios de colonias en CABA Los valores relevados para enero muestran tarifas que oscilan entre $600.000 y $1.650.000 por mes, dependiendo del club, la franja horaria y la modalidad. En febrero, las cuotas suelen bajar ligeramente debido a la menor demanda.

Entre las opciones relevadas por Ámbito aparece por ejemplo, el Club Pinocho, en Villa Urquiza, donde el turno completo durante todo enero cuesta $720.000 por niño. Por su parte, el Club Sirio Libanés ofrece un turno de 13 a 18 horas por $750.000 mensuales, aunque cuenta con otra alternaiva de tres veces por semana por $680.000.

En la Colonia del Árbol, para el período que va del 5 al 30 de enero, el valor es de $600.000, convirtiéndose en una de las propuestas privadas más accesibles. Por su parte, en el Círculo de la Policía Federal, el mes completo se ubica en $700.000.

En tanto, para la colonia del Racket Club por las 4 semanas de enero hay que desembolsar $1.650.000. Los socios tienen 40% de descuento y se ofrece la opción de llevar vianda o contratar menú a cargo de Los Petersen.

Verano caliente: las colonias de vacaciones con aumentos de hasta un 60% Las colonias de CABA: qué se espera para 2026. A estos valores hay que sumarles dos costos clave: traslado en combi, en caso de que la familia lo necesite y la vianda diaria, que también implica un gasto considerable si se sostiene durante todo el mes. En conjunto, llevar a un niño a la colonia en enero puede superar fácilmente el millón de pesos sumando cuota, transporte y comida. Para muchos padres, estos precios ya están en niveles similares o incluso por arriba de la cuota de un colegio privado lo que explica por qué muchas familias analizan reducir días, turnos o directamente prescindir de la opción privada. Opciones gratuitas para las vacaciones Las colonias gratuitas del Gobierno de la Ciudad, que funcionan en polideportivos y parques públicos, registran una alta demanda cada verano. La inscripción se agota rápidamente y muchas familias recurren a estas propuestas para garantizar un espacio recreativo sin agregar presión al presupuesto mensual. Con un verano que se anticipa caluroso y un calendario escolar que recién se retoma a mediados de febrero, el gasto en colonias se vuelve una decisión compleja. Para muchos hogares, la actividad sigue siendo fundamental como espacio de recreación, aprendizaje y organización familiar. Pero los precios ponen en evidencia una tensión creciente entre necesidad y posibilidad económica, un desafío que se repite cada vez con más fuerza en el verano porteño.