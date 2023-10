Dólar blue arriba de los $900: qué dice el mercado sobre escalada imparable del paralelo

"Por lo tanto, la última vez que el BCRA dispuso de un mercado cambiario unificado y acumulaba reservas comprando el superávit comercial y no los dólares de la deuda externa que tomaba el Estado, el dólar oficial a precios de hoy serían $650. Para llegar a ese valor se necesita que el dólar oficial se eleve casi un 90%.

"Sólo para tener una idea de la magnitud, el dólar oficial en plena hiperinflación del año 1989, a precios de hoy serían de $1.900. Magnitud que implica multiplicar x5 el dólar oficial. El dólar futuro ya se opera a $700 para el mes de Diciembre de este año y a $1.000 para febrero del 2024. En la última publicación del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que publica todos los meses el BCRA, el consenso de expectativas de mercado ya espera un dólar oficial arriba de $700 para el mes de febrero del 2024".

Amilcar Collante de CESUR

"Creo que esta última suba es electoral. Tenés un Banco Central que está perdiendo reservas todo el tiempo y apuntan a terminar el año en torno u$s8000 millones en negativo. El Banco Central está interviniendo muy fuerte en los dólares alternativos, por lo que está perdiendo dólares todas las jornadas".

"Por el otro lado, está la cuestión fiscal de Sergio Massa con el plan platita y la desesperación por tratar de revertir el resultado electoral de las PASO"

"Estos últimos días se vio que las encuestas mantienen a Javier Milei como el candidato con mayor caudal de votos probable. Aún no se sabe si podría llegar a ganar en primera vuelta. El peso ya está muerto. También tenés la no renovación de plazos fijos alentando que la gente se salga de las posiciones en pesos y que fogonean el dólar esté más alto".

"No hay certeza de cómo sería un proceso de dolarización y ahí necesitás dólares que no están y tampoco está claro cómo los pueda conseguir. Con un dólar más alto es más fácil de organizarse, es más fácil hacer el canje. Ahora no habla mucho de las consecuencias sobre la economía real de llevar el dólar a ese a ese nivel".

"Ahora el día 22 si llega a ganar Milei tiene que ser ultra prudente y hablar concretamente si tiene esos dólares. Cuanto menos dólares consiga, o no se va a poder hacer dolarización, o se va a tener un tipo de cambio tan elevado que una inflación cuasi hiper".

Jorge Neyro

"Los dólares financieros están más controlados después de las medidas de la semana pasada pero el blue reaccionó a las declaraciones de Javier Milei sobre los plazos fijos. El blue es un mercado chico y con mucha volatilidad y reacciona rápido a estas declaraciones. En esta coyuntura el ancla debería ser política. Es posible que llegue a los $1000 antes de las elecciones".

Sergio Chouza de Consultora Sarandí

"Se adelantó la dolarización pre electoral de cada año impar y ya tiene efectos notorios sobre los precios de los activos. La aceleración en cortos períodos tiene los condimentos típicos de una corrida. El gobierno no tiene instrumentos para abastecer esta dolarización de carteras".

"Sin anclas nominales, hace malabares por la insuficiencia de dólares y el desacople total de expectativas macro. El objetivo: dejar el auto estacionado en diciembre con el camino cuesta arriba".

"En cuanto a las variables macro para fin de año, incrementamos la previsión de la cotización del MEP hasta los $950, dada la aceleración de la corrida al dólar. Preservamos la marca roja sobre la proyección del PBI, por los efectos de la escasez de dólares y la mayor inflación"

"Dejamos indicador rojo en el pronóstico del IPC, por la falta de anclas nominales. Mantenemos la marca de seguimiento sobre la proyección de déficit primario. Conservamos la proyección de reservas netas en una baja de u$s8000 millones por la fuerte merma de las exportación".