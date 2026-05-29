Los Caligaris presentan su nuevo disco de estudio "Caligaris Sí" + Agregar ámbito en









El álbum reúne 11 canciones en total, y entre ellas, incluyen canciones con colaboraciones de artistas de todos los géneros y de diferentes partes del mundo.

Lo nuevo de Los Caligaris ya está disponible.

Los Caligaris presentan su nuevo disco de estudio "Caligaris Sí", un trabajo que resume como nunca antes el espíritu festivo y optimista que la banda viene llevando por el mundo desde hace años.

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Este trabajo discográfico llega luego de que la banda haya recorrido escenarios de toda Latinoamérica y el mundo, construyendo una identidad alrededor de ellos.

Cómo es el nuevo álbum de Los Caligaris El álbum reúne 11 canciones en total, y entre ellas, incluyen canciones con colaboraciones de artistas de todos los géneros y de diferentes partes del mundo: “Viento a tu Favor” con Paty Cantú, “El Reloj Me Miente” junto a Justo de Silvestre y La Naranja, “Mi Vida Sin Tu Vida” con Los Auténticos Decadentes y Banda el Recodo, “Hoy Flasheaba” con Benjamín Amadeo, “Mala Junta” con La Konga y Neto Peña, “Confinado” junto a La Vela Puerca, “Hablar de Flores” con Coti Sorokin, “Tengo” con Don Tetto, “El sin cabeza” con Alan Sutton y las Criaturas de la Ansiedad y “Tu infeliz” junto a Karina La Princesita.

Embed - Los Caligaris on Instagram: " YA SALIÓ CALIGARIS SI Nuestro NUEVO DISCO Escúchalo ahora y veni a comentar ¿Qué canción te gusta más? " View this post on Instagram Cabe destacar que además de estar anunciando nuevo álbum, la banda forma parte de “Locos”, la nueva campaña presentada por DIRECTV y DSPORTS en la antesala de la 2026 FIFA World Cup. La propuesta pone el foco en el frenesí colectivo y la pasión que despierta el fútbol en millones de personas alrededor del mundo, un espíritu que conecta naturalmente con la energía festiva y popular que caracteriza a Los Caligaris.

En paralelo a este lanzamiento, Los Caligaris anunciaron recientemente una unión histórica junto a Los Auténticos Decadentes para presentar una experiencia única e irrepetible: "La Fórmula Perfecta", una gira conjunta que llevará la celebración, la alegría y el descontrol a otro nivel. Con fechas ya confirmadas en Córdoba, México y Colombia, ambas bandas compartirán escenario en una serie de shows pensados como una verdadera fiesta colectiva. Además se estarán presentando el próximo sábado 6 de junio en Museum: Perú 535. Las entradas están a la venta en www.rgentradas.com.

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