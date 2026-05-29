Los Caligaris presentan su nuevo disco de estudio "Caligaris Sí", un trabajo que resume como nunca antes el espíritu festivo y optimista que la banda viene llevando por el mundo desde hace años.
Los Caligaris presentan su nuevo disco de estudio "Caligaris Sí"
El álbum reúne 11 canciones en total, y entre ellas, incluyen canciones con colaboraciones de artistas de todos los géneros y de diferentes partes del mundo.
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Este trabajo discográfico llega luego de que la banda haya recorrido escenarios de toda Latinoamérica y el mundo, construyendo una identidad alrededor de ellos.
Cómo es el nuevo álbum de Los Caligaris
El álbum reúne 11 canciones en total, y entre ellas, incluyen canciones con colaboraciones de artistas de todos los géneros y de diferentes partes del mundo: “Viento a tu Favor” con Paty Cantú, “El Reloj Me Miente” junto a Justo de Silvestre y La Naranja, “Mi Vida Sin Tu Vida” con Los Auténticos Decadentes y Banda el Recodo, “Hoy Flasheaba” con Benjamín Amadeo, “Mala Junta” con La Konga y Neto Peña, “Confinado” junto a La Vela Puerca, “Hablar de Flores” con Coti Sorokin, “Tengo” con Don Tetto, “El sin cabeza” con Alan Sutton y las Criaturas de la Ansiedad y “Tu infeliz” junto a Karina La Princesita.
Cabe destacar que además de estar anunciando nuevo álbum, la banda forma parte de “Locos”, la nueva campaña presentada por DIRECTV y DSPORTS en la antesala de la 2026 FIFA World Cup. La propuesta pone el foco en el frenesí colectivo y la pasión que despierta el fútbol en millones de personas alrededor del mundo, un espíritu que conecta naturalmente con la energía festiva y popular que caracteriza a Los Caligaris.
En paralelo a este lanzamiento, Los Caligaris anunciaron recientemente una unión histórica junto a Los Auténticos Decadentes para presentar una experiencia única e irrepetible: "La Fórmula Perfecta", una gira conjunta que llevará la celebración, la alegría y el descontrol a otro nivel. Con fechas ya confirmadas en Córdoba, México y Colombia, ambas bandas compartirán escenario en una serie de shows pensados como una verdadera fiesta colectiva.
Además se estarán presentando el próximo sábado 6 de junio en Museum: Perú 535. Las entradas están a la venta en www.rgentradas.com.