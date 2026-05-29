Tras el sorteo de los octavos de la Copa Sudamericana, quedaron definidos los todos los cruces de la fase final. Lo más importante es que Boca y River podrían cruzarse y volver a tener un mano a mano internacional.
Sorteo de la Copa Sudamericana: cuándo podrían cruzarse Boca y River
La Conmebol realizó el sorteo de la fase final de la Copa Sudamericana y lo más destacable es que el "Xeneize" y el "Millonario" podrían volver a enfrentarse en un mano a mano internacional en las semifinales.
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Los que ya se sabe es que Boca jugará por los 16avos de final ante O'Higgins de Chile. Y en caso de avanzar se medirá contra Recoleta de Paraguay.
River, que ganó su grupo y terminó como el segundo mejor primero, enfrentará a Caracas de Venezuela o Independiente Santa Fe de Colombia.
Cabe destacar que los dos equipos más grandes de Argentina quedaron del mismo lado del cuadro y podrían cruzarse en semifinales.
Así quedaron los cruces de la Copa Sudamericana:
- Botafogo vs. ganador entre Lanús y Cienciano
- River vs. ganador entre Santa Fe y Caracas
- Montevideo City Torque vs. ganador entre Nacional y Tigre
- Olimpia vs. ganador entre DIM y Vasco da Gama
- Sao Paulo vs. ganador entre Bolívar y Gremio
- Macará vs. ganador entre Universidad Central y Santos
- Atlético Mineiro vs. ganador entre Sporting Cristal y Bragantino
- Recoleta vs. ganador entre Boca y O'Higgins