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29 de mayo 2026 - 13:07

Sorteo de la Copa Sudamericana: cuándo podrían cruzarse Boca y River

La Conmebol realizó el sorteo de la fase final de la Copa Sudamericana y lo más destacable es que el "Xeneize" y el "Millonario" podrían volver a enfrentarse en un mano a mano internacional en las semifinales.

Cuándo podrían cruzarse Boca y River en la Copa Sudamericana tras el sorteo

Cuándo podrían cruzarse Boca y River en la Copa Sudamericana tras el sorteo

@X.com

Tras el sorteo de los octavos de la Copa Sudamericana, quedaron definidos los todos los cruces de la fase final. Lo más importante es que Boca y River podrían cruzarse y volver a tener un mano a mano internacional.

Los que ya se sabe es que Boca jugará por los 16avos de final ante O'Higgins de Chile. Y en caso de avanzar se medirá contra Recoleta de Paraguay.

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River, que ganó su grupo y terminó como el segundo mejor primero, enfrentará a Caracas de Venezuela o Independiente Santa Fe de Colombia.

Cabe destacar que los dos equipos más grandes de Argentina quedaron del mismo lado del cuadro y podrían cruzarse en semifinales.

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Así quedaron los cruces de la Copa Sudamericana:

  • Botafogo vs. ganador entre Lanús y Cienciano
  • River vs. ganador entre Santa Fe y Caracas
  • Montevideo City Torque vs. ganador entre Nacional y Tigre
  • Olimpia vs. ganador entre DIM y Vasco da Gama
  • Sao Paulo vs. ganador entre Bolívar y Gremio
  • Macará vs. ganador entre Universidad Central y Santos
  • Atlético Mineiro vs. ganador entre Sporting Cristal y Bragantino
  • Recoleta vs. ganador entre Boca y O'Higgins

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